https://ria.ru/20220111/okean-1767335406.html

Ученые сообщили о рекордном нагреве океана

Ученые сообщили о рекордном нагреве океана - РИА Новости, 11.01.2022

Ученые сообщили о рекордном нагреве океана

Ученые из Китая и США опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях за период с 1950-х годов. В 2021-м был... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:25

2022-01-11T14:25

2022-01-11T17:21

наука

сша

китай

земля - риа наука

климат

глобальное потепление

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из Китая и США опубликовали отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях за период с 1950-х годов. В 2021-м был зафиксирован очередной температурный рекорд. Статья размещена в журнале Advances in Atmospheric Sciences.Прошедший год был первым в объявленном ООН Десятилетии наук об океане, задача которого — сохранение человеческого общества и природных экосистем, многие из которые связаны с океаном. Опубликованный отчет, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, обобщает два международных набора данных: от Института физики атмосферы Китайской академии наук (IAP CAS) и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США."Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире, и это основной показатель антропогенного изменения климата, — приводятся в совместном пресс-релизе этих организаций слова одного из авторов публикации Кевина Тренберта (Kevin Trenberth) из Национального центра атмосферных исследований в Колорадо. — В этом отчете мы обновили наблюдения за океаном до 2021 года, а также пересмотрели и переработали более ранние данные".Исследователи обнаружили, что за последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году."Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30 процентов антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает эффективность поглощения им углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа, — говорит первый автор статьи Лицзин Чен (Lijing Cheng), доцент Международного центра наук о климате и окружающей среде в IAP CAS. — Мониторинг и понимание связи поглощения тепла и углерода в будущем важны для отслеживания целей по смягчению последствий изменения климата".Теплосодержание океана — один из лучших индикаторов изменения климата, связанного с деятельностью человека. Несмотря на то, что глобальная температура поверхности океана в 2021 году — рекордная за последние годы, она не самая высокая за всю историю наблюдений. Это связано с тем, что наблюдаемая сейчас фаза Ла-Нинья Южной осцилляции приводит к охлаждению тропической части Тихого океана.После того как исследователи заложили в модель поправку на фазы потепления и похолодания, известные как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, они пришли к выводу, что с конца 1950-х происходит неуклонное потепление океана."Ученым требуется менее четырех лет измерений температуры океана, чтобы отделить антропогенный сигнал потепления от естественных вариаций, — отмечает еще один автор исследования Джон Абрахам (John Abraham), профессор Университета Сент-Томас в Миннесоте. — Это намного меньше, чем три десятилетия измерений, необходимых для выявления причины глобального потепления по температуре воздуха у поверхности Земли".Результаты исследования показывают, что потепление океана — результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. И последствия, по мнению ученых, будут весьма ощутимыми. По мере того как океаны нагреваются, вода расширяется, а уровень моря повышается, теплые влажные массы перегружают погодные системы, создавая предпосылки для сильных штормов и ураганов, увеличивая количество осадков и риск наводнений.

https://ria.ru/20220110/yupiter-1767185069.html

https://ria.ru/20211222/more-1764890294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, земля - риа наука, климат, глобальное потепление