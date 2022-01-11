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В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками - РИА Новости, 11.01.2022
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками
Украинские силовики во вторник из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново у линии... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:31
2022-01-11T17:31
2022-01-11T18:56
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ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики во вторник из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву села Новозвановка из гранатометов обстреляли поселок Калиново.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
17:31 11.01.2022 (обновлено: 18:56 11.01.2022)
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками
Представительство ЛНР заявило о гранатометном обстреле поселка Калиново со стороны ВСУ