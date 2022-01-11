https://ria.ru/20220111/obstrel-1767376702.html

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками - РИА Новости, 11.01.2022

В ЛНР заявили о гранатометном обстреле поселка украинскими силовиками

Украинские силовики во вторник из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново у линии... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:31

2022-01-11T17:31

2022-01-11T18:56

в мире

украина

киев

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Украинские силовики во вторник из гранатомета обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Калиново у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики с позиций в районе подконтрольного Киеву села Новозвановка из гранатометов обстреляли поселок Калиново.

https://ria.ru/20220111/spetsnaz-1767354762.html

украина

киев

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр