https://ria.ru/20220111/obse-1767300470.html

Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича

Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича - РИА Новости, 11.01.2022

Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича

РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:55

2022-01-11T11:55

2022-01-11T11:55

анонсы

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17 января в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА, в ходе которого будут подведены итоги работы российской дипломатии на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2021 году, а также прокомментированы актуальные вопросы, касающиеся военно-политической ситуации в Евроатлантике, через призму российских инициатив о долгосрочных юридически оформленных гарантиях безопасности России на западных рубежах.Задать вопросТрансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы