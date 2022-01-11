Онлайн-брифинг постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича
17 января в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александра ЛУКАШЕВИЧА, в ходе которого будут подведены итоги работы российской дипломатии на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2021 году, а также прокомментированы актуальные вопросы, касающиеся военно-политической ситуации в Евроатлантике, через призму российских инициатив о долгосрочных юридически оформленных гарантиях безопасности России на западных рубежах.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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