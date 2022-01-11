https://ria.ru/20220111/obrazovanie-1767384541.html
В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр
В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр - РИА Новости, 11.01.2022
В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр
Первый региональный образовательный центр будет создан в Тверской области на базе гимназии №12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района, РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:03
2022-01-11T18:03
2022-01-11T18:03
тверская область
тверь
конаковский район
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. Первый региональный образовательный центр будет создан в Тверской области на базе гимназии №12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект создания центра был рассмотрен во вторник на заседании областного правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, это - проект, к которому регион шел несколько лет."Создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма", - сказал журналистам Руденя. При этом он выразил надежду, что во всех муниципалитетах появится возможность реализации аналогичных проектов.В пресс-службе отметили, что проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.В пресс-службе напомнили, что тверская гимназия номер 12 является инновационным общеобразовательным учреждением, методическим центром областного института усовершенствования учителей, базовой площадкой для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов. Созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе действует театр "Премьер". Сейчас в гимназии учится более 1,8 тысячи школьников.Школа в Мокшино активно развивается. При участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово. В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Там есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учатся почти 500 ребят.
https://ria.ru/20211215/kultura-1763909890.html
https://ria.ru/20211220/internaty-1764587330.html
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тверь, конаковский район, тверская область, игорь руденя
ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости.
Первый региональный образовательный центр будет создан в Тверской области
на базе гимназии №12 города Твери
и средней школы деревни Мокшино Конаковского района
, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Проект создания центра был рассмотрен во вторник на заседании областного правительства.
По словам губернатора области Игоря Рудени
, это - проект, к которому регион шел несколько лет.
"Создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма", - сказал журналистам Руденя. При этом он выразил надежду, что во всех муниципалитетах появится возможность реализации аналогичных проектов.
В пресс-службе отметили, что проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.
На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.
В пресс-службе напомнили, что тверская гимназия номер 12 является инновационным общеобразовательным учреждением, методическим центром областного института усовершенствования учителей, базовой площадкой для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов. Созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе действует театр "Премьер". Сейчас в гимназии учится более 1,8 тысячи школьников.
Школа в Мокшино активно развивается. При участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово. В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Там есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учатся почти 500 ребят.