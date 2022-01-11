https://ria.ru/20220111/obrazovanie-1767384541.html

В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр

В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр - РИА Новости, 11.01.2022

В Тверской области создадут первый региональный образовательный центр

Первый региональный образовательный центр будет создан в Тверской области на базе гимназии №12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района, РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:03

2022-01-11T18:03

2022-01-11T18:03

тверская область

тверь

конаковский район

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767383931_0:88:1800:1102_1920x0_80_0_0_c925f864c07a8c6e925a4b4f699d66f7.jpg

ТВЕРЬ, 11 янв – РИА Новости. Первый региональный образовательный центр будет создан в Тверской области на базе гимназии №12 города Твери и средней школы деревни Мокшино Конаковского района, сообщает пресс-служба регионального правительства.Проект создания центра был рассмотрен во вторник на заседании областного правительства.По словам губернатора области Игоря Рудени, это - проект, к которому регион шел несколько лет."Создание регионального образовательного кластера, от первого класса до получения высшего образования. Сейчас реализуется первый этап на базе школы в Мокшино, которая будет функционировать как структурное подразделение гимназии №12. При взаимодействии областного правительства и инвесторов в активной стадии реализации находится проект по созданию учебного заведения, которое даст высшее образование по международным стандартам в части гостиничного бизнеса, отрасли гостеприимства и туризма", - сказал журналистам Руденя. При этом он выразил надежду, что во всех муниципалитетах появится возможность реализации аналогичных проектов.В пресс-службе отметили, что проект направлен на обеспечение качественного образования детей, независимо от места их проживания. Он нацелен на раннюю профориентацию учащихся и подготовку уже с раннего возраста специалистов, в первую очередь для приоритетных отраслей региональной экономики: АПК, туризма, промышленности и других.На базе центра предусмотрено формирование новой программы развития, нацеленной на повышение качества образования, развитие летних смен для талантливых детей и другие направления.В пресс-службе напомнили, что тверская гимназия номер 12 является инновационным общеобразовательным учреждением, методическим центром областного института усовершенствования учителей, базовой площадкой для практики студентов Тверского государственного университета. В гимназии организовано углубленное изучение иностранных языков, профильных предметов. Созданы условия для всестороннего развития детей, в том числе действует театр "Премьер". Сейчас в гимназии учится более 1,8 тысячи школьников.Школа в Мокшино активно развивается. При участии инвестора проведена комплексная реконструкция здания за счёт внебюджетных инвестиций в рамках проекта по развитию сельского поселения Завидово. В 2020-2021 годах построен новый корпус, здание на 250 мест уже введено в эксплуатацию. Там есть учебные классы, актовый и спортзал, столовая, библиотека. В школе предусмотрено углубленное изучение математики и английского языка с 10 класса. На сегодняшний день в школе учатся почти 500 ребят.

https://ria.ru/20211215/kultura-1763909890.html

https://ria.ru/20211220/internaty-1764587330.html

тверь

конаковский район

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, конаковский район, тверская область, игорь руденя