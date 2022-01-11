https://ria.ru/20220111/nuland-1767421153.html
Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором - РИА Новости, 11.01.2022
Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд завила, что Россия якобы "ищет конфликт", а должна фокусироваться на борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:25
2022-01-11T23:25
2022-01-11T23:36
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд завила, что Россия якобы "ищет конфликт", а должна фокусироваться на борьбе с коронавирусом."Кремль должен объяснить российскому народу, почему он ищет потенциально кровавый, с последствиями, конфликт, а не фокусируется на здоровье граждан и примечательных вызовах для России в вопросе построения лучших условий, чем были", - сказала Нуланд на брифинге."Никому не нужен конфликт, меньше всех - России", - сказала Нуланд. "Украина не агрессор в нынешней ситуации", - добавила она.Кроме того, Нуланд заявила, что, по ее мнению, у россиян должны быть "другие поводы для беспокойства вместо ситуации вокруг Украины".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, россия
23:25 11.01.2022 (обновлено: 23:36 11.01.2022)
Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
Замгоссекретаря Нуланд заявила, что не считает Украину агрессором
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд завила, что Россия якобы "ищет конфликт", а должна фокусироваться на борьбе с коронавирусом.
"Кремль должен объяснить российскому народу, почему он ищет потенциально кровавый, с последствиями, конфликт, а не фокусируется на здоровье граждан и примечательных вызовах для России в вопросе построения лучших условий, чем были", - сказала Нуланд на брифинге.
"Никому не нужен конфликт, меньше всех - России", - сказала Нуланд. "Украина не агрессор в нынешней ситуации", - добавила она.
Кроме того, Нуланд заявила, что, по ее мнению, у россиян должны быть "другие поводы для беспокойства вместо ситуации вокруг Украины".
Россия
не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву
защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.