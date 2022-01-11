https://ria.ru/20220111/nuland-1767420827.html

Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу - РИА Новости, 11.01.2022

Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу

НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:22

2022-01-11T23:22

2022-01-11T23:22

в мире

сша

нато

виктория нуланд

россия

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО", - сказала Нуланд на брифинге.В канун переговоров РФ-НАТО она подчеркнула, что ни у кого нет права вето на прием в альянс новых членов, это решение зависит только от членов НАТО.

https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html

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в мире, сша, нато, виктория нуланд, россия