https://ria.ru/20220111/nuland-1767420827.html
Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу - РИА Новости, 11.01.2022
Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:22
2022-01-11T23:22
2022-01-11T23:22
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. НАТО не угроза для России, если Россия не угроза для НАТО, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд."НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО", - сказала Нуланд на брифинге.В канун переговоров РФ-НАТО она подчеркнула, что ни у кого нет права вето на прием в альянс новых членов, это решение зависит только от членов НАТО.
https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html
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в мире, сша, нато, виктория нуланд, россия
Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу
Замгоссекретаря Нуланд призвала Россию не воспринимать НАТО как угрозу