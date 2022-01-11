У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
Нуланд: у России два пути в ситуации с Украиной: диалог или масштабные последствия
© AP Photo / Ivan SekretarevПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве
© AP Photo / Ivan Sekretarev
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве
ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд считает, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит "суровый" выбор - путь дипломатии либо масштабные последствия.
"России предстоит сделать суровый выбор - избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет", - сказал Нуланд.
По ее словам, если российское правительство "дестабилизирует ситуацию на Украине", США готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить "суровую цену".
"Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее", - добавила она.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.