https://ria.ru/20220111/nuland-1767420527.html

У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд

У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд - РИА Новости, 11.01.2022

У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд считает, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит "суровый" выбор - путь дипломатии либо масштабные... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:18

2022-01-11T23:18

2022-01-11T23:18

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд считает, что перед Россией в контексте ситуации вокруг Украины стоит "суровый" выбор - путь дипломатии либо масштабные последствия."России предстоит сделать суровый выбор - избрать путь дипломатии и диалога или вместо этого стремиться к конфронтации и массивным последствиям, которые это повлечет", - сказал Нуланд.По ее словам, если российское правительство "дестабилизирует ситуацию на Украине", США готовы в сотрудничестве с союзниками и партнерами заставить Россию заплатить "суровую цену"."Мы ответим масштабными экономическими мерами, в том числе теми, которые не использовались ранее", - добавила она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767335602.html

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767317701.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, россия