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Постпред России при ООН указал на лицемерие Запада в ситуации с Мали

Постпред России при ООН указал на лицемерие Запада в ситуации с Мали - РИА Новости, 11.01.2022

Постпред России при ООН указал на лицемерие Запада в ситуации с Мали

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании в СБ ООН по Мали указал на двойные стандарты и лицемерие западных партнеров в ситуации с Мали и укреплением ее... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:25

2022-01-11T22:25

2022-01-11T22:25

в мире

мали

франция

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василий небензя

россия

абдулай диоп

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ООН, 11 янв – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании в СБ ООН по Мали указал на двойные стандарты и лицемерие западных партнеров в ситуации с Мали и укреплением ее безопасности.Во вторник в СБ ООН идет заседание по ситуации в Мали. Представители Франции и Великобритании в Совбезе выступили с критикой якобы действующей в Мали так называемой "группы Вагнера". В конце декабря представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что власти Мали отрицают обвинения Евросоюза, что в стране размещены иностранные военные наемники, якобы имеющие причастность к России. Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев указывал, что РФ по государственной линии продолжит оказывать военную и военно-техническую помощь Мали. Ранее страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. США и Франция поддержали введение санкций."На фоне неожиданного переформатирования французского военного присутствия в стране, в результате которого закрылось несколько ключевых баз, с которых велась борьба с боевиками, малийцы фактически оказались в одиночку лицом к лицу с террористами. В этой связи исходим из того, что малийцы имеют полное право взаимодействовать с другими партнерами, которые готовы сотрудничать с ними в области укрепления безопасности", - сказал Небензя. По его словам, "истерия вокруг российской ЧВК – очередное проявление двойных стандартов, ведь хорошо известно, что рынок соответствующих услуг монополизирован странами Запада".Небензя приветствовал разработку малийскими властями комплексной стратегии по стабилизации. По его словам, было бы безответственным оставлять страну на произвол судьбы, в том числе с точки зрения сокращения ей военной и экономической помощи. "Введение санкций в отношении и так находящейся в тяжелейших условиях страны может привести к кардинальному ухудшению положения населения. В этой связи исходим из того, что малийцы имеют полное право взаимодействовать с другими партнерами, которые готовы сотрудничать с ними в области укрепления безопасности", - заявил российский постпред."Критика таких действий лицемерна и неуважительна по отношению к суверенному государству", - подчеркнул Небензя.Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 ноября говорил, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере. В интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп также заявлял, что антироссийская кампания в СМИ о работе в Мали частных охранных предприятий из РФ нацелена на срыв сотрудничества двух стран.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что власти страны не имеют отношения к работе частных охранных компаний.

https://ria.ru/20220104/mid-1766537881.html

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в мире, мали, франция, евросоюз, сергей лавров, василий небензя, россия, абдулай диоп