https://ria.ru/20220111/nato-1767419226.html

Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.01.2022

Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление, заявила во вторник... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:00

2022-01-11T23:00

2022-01-11T23:20

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виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд."На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО), мы это сделаем", - сказала Нуланд в ходе брифинга в госдепартаменте, отвечая на вопрос о возможности членства в НАТО этих двух стран.При этом замгоссекретаря подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" альянса.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html

https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html

сша

финляндия

швеция

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в мире, сша, финляндия, швеция, нато, виктория нуланд