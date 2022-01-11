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Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление, заявила во вторник... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:00
2022-01-11T23:20
в мире
сша
финляндия
швеция
нато
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд."На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО), мы это сделаем", - сказала Нуланд в ходе брифинга в госдепартаменте, отвечая на вопрос о возможности членства в НАТО этих двух стран.При этом замгоссекретаря подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" альянса.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html
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в мире, сша, финляндия, швеция, нато, виктория нуланд
23:00 11.01.2022 (обновлено: 23:20 11.01.2022)
 
Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Нуланд заявила о готовности обсуждать с Финляндией и Швецией вступление в НАТО

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США готовы обсуждать с Финляндией и Швецией вопрос о возможности их присоединения к НАТО, если данные страны выразят такое стремление, заявила во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
"На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: "В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве (в НАТО), мы это сделаем", - сказала Нуланд в ходе брифинга в госдепартаменте, отвечая на вопрос о возможности членства в НАТО этих двух стран.
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При этом замгоссекретаря подчеркнула, что Финляндия и Швеция, как и любая другая страна, выразившая желание вступить в НАТО, будут оцениваться в соответствии с "высокими стандартами" альянса.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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В миреСШАФинляндияШвецияНАТОВиктория Нуланд
 
 
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