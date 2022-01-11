https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html

Посол в Лондоне призвал НАТО перестать учить Россию "как себя вести"

Посол в Лондоне призвал НАТО перестать учить Россию "как себя вести" - РИА Новости, 11.01.2022

Посол в Лондоне призвал НАТО перестать учить Россию "как себя вести"

Худший итог, который может быть от предстоящих переговоров Россия – НАТО, - это повторение старых позиций, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T22:46

2022-01-11T22:46

2022-01-11T22:46

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ЛОНДОН, 11 янв – РИА Новости. Худший итог, который может быть от предстоящих переговоров Россия – НАТО, - это повторение старых позиций, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия - НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Какие будут итоги завтрашних переговоров – худшее, если, как это происходило в последние несколько лет, - будет повторение старых позиций НАТО, но совет Россия – НАТО был создан не для этого. Он был создан для обсуждения и нахождения решений, нахождения общих точек", - заявил Келин в интервью телеканалу Sky News. Запись беседы была предоставлена РИА Новости посольством РФ.Российский посол отметил, что, несмотря на это, в последние годы переговоры России с НАТО сводились к тому, что НАТО учила Россию "как себя вести".

https://ria.ru/20220111/nato-1767412834.html

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в мире, сша, вена, нато, андрей келин, россия