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https://ria.ru/20220111/nato-1767412834.html
Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией
Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией - РИА Новости, 11.01.2022
Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией
НАТО не знает, как пройдут переговоры с Россией, не испытывая ни особо оптимизма, ни пессимизма в отношении назначенной на среду встречи, сказала постоянный... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T21:37
2022-01-11T21:37
в мире
сша
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. НАТО не знает, как пройдут переговоры с Россией, не испытывая ни особо оптимизма, ни пессимизма в отношении назначенной на среду встречи, сказала постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Джулианн Смит."Мы не знаем, что произойдет завтра... Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно оптимистично. Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно пессимистично. Но мы готовы войти в эту дверь завтра утром и начать разговор в Совете НАТО-Россия, чтобы увидеть, может ли дипломатия деэскалировать этот конфликт", - сказала она на брифинге.Смит добавила, что все страны-члены НАТО готовы принять участие в диалоге. Сквозными темами контактов с Россией она назвала "транспарентность, снижение рисков и контроль над вооружениями".РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html
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в мире, сша, нато, россия
21:37 11.01.2022
 
Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией

Постпред США Смит: в НАТО нет ни пессимизма, ни оптимизма по поводу переговоров с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема НАТО
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. НАТО не знает, как пройдут переговоры с Россией, не испытывая ни особо оптимизма, ни пессимизма в отношении назначенной на среду встречи, сказала постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Джулианн Смит.
"Мы не знаем, что произойдет завтра... Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно оптимистично. Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно пессимистично. Но мы готовы войти в эту дверь завтра утром и начать разговор в Совете НАТО-Россия, чтобы увидеть, может ли дипломатия деэскалировать этот конфликт", - сказала она на брифинге.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
21:02
НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США
Смит добавила, что все страны-члены НАТО готовы принять участие в диалоге. Сквозными темами контактов с Россией она назвала "транспарентность, снижение рисков и контроль над вооружениями".
РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
19:57
Захарова поймала Блинкена на противоречии после слов о нерушимости границ
 
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