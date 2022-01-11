https://ria.ru/20220111/nato-1767412834.html

Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией

Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Постпред США при НАТО рассказала о настрое перед переговорами с Россией

НАТО не знает, как пройдут переговоры с Россией, не испытывая ни особо оптимизма, ни пессимизма в отношении назначенной на среду встречи, сказала постоянный... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:37

2022-01-11T21:37

2022-01-11T21:37

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. НАТО не знает, как пройдут переговоры с Россией, не испытывая ни особо оптимизма, ни пессимизма в отношении назначенной на среду встречи, сказала постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Джулианн Смит."Мы не знаем, что произойдет завтра... Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно оптимистично. Не думаю, что кто-то из нас настроен особенно пессимистично. Но мы готовы войти в эту дверь завтра утром и начать разговор в Совете НАТО-Россия, чтобы увидеть, может ли дипломатия деэскалировать этот конфликт", - сказала она на брифинге.Смит добавила, что все страны-члены НАТО готовы принять участие в диалоге. Сквозными темами контактов с Россией она назвала "транспарентность, снижение рисков и контроль над вооружениями".РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html

https://ria.ru/20220111/zakharova-1767402731.html

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в мире, сша, нато, россия