https://ria.ru/20220111/nato-1767410732.html

НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США

НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США - РИА Новости, 11.01.2022

НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, заявила постпред США

НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:02

2022-01-11T21:02

2022-01-11T22:04

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. НАТО не вернется к конфигурации 1997 года, которая предшествовала расширению альянса на восток за счет бывших социалистических стран и постсоветских республик, сказала журналистам постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит."Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой альянс с более скромным размахом", - ответила она на вопрос об отношении к требованиям России "отправляться на рубежи 1997 года".Смит добавила, что ни один член альянса не готов к отказу от политики "открытых дверей".РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По итогам встречи в Швейцарии замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что для Москвы отказ НАТО от "освоения территории" государств, вступивших в альянс после 1997 года, получение правовых гарантий дальнейшего нерасширения и отказ от размещения ударных вооружений у российских границ — это "абсолютный императив". Он подчеркнул, что Москва детально разъяснила американским партнерам логику и содержание своих предложений. По словам дипломата, без продвижения по этим трем ключевым направлениям работа по другим аспектам будет под вопросом.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

https://ria.ru/20220111/ukraina-1767410082.html

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в мире, сша, нато, совет россия-нато, россия