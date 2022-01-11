https://ria.ru/20220111/nato-1767320383.html

Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО

Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО - РИА Новости, 11.01.2022

Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО

Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:27

2022-01-11T13:27

2022-01-11T21:48

в мире

сша

нато

юрий балуевский

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для Aftenposten написал, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта."Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна: развалить эту организацию, исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь ее", — сказал Балуевский. Он напомнил, что в 50-е годы СССР подавал заявку на вступление в НАТО, однако тогда процесс закончился ничем. Подобные разговоры велись и в 90-е годы — с таким же результатом."Причина тут одна: США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: "Два медведя не могут жить в одной берлоге", — заявил Балуевский.Вспоминая слова норвежского генерала о необходимости изменить отношение Запада к России, генерал отметил: "Комментарий один — еще остались объективно мыслящие люди на Западе, и, хочется верить, не только среди отставных генералов".

https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html

https://ria.ru/20200803/1575285156.html

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в мире, сша, нато, юрий балуевский, россия