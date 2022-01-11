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Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:27
2022-01-11T21:48
в мире
сша
нато
юрий балуевский
россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для Aftenposten написал, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта."Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна: развалить эту организацию, исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь ее", — сказал Балуевский. Он напомнил, что в 50-е годы СССР подавал заявку на вступление в НАТО, однако тогда процесс закончился ничем. Подобные разговоры велись и в 90-е годы — с таким же результатом."Причина тут одна: США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: "Два медведя не могут жить в одной берлоге", — заявил Балуевский.Вспоминая слова норвежского генерала о необходимости изменить отношение Запада к России, генерал отметил: "Комментарий один — еще остались объективно мыслящие люди на Западе, и, хочется верить, не только среди отставных генералов".
https://ria.ru/20211104/nato-1757681279.html
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в мире, сша, нато, юрий балуевский, россия
13:27 11.01.2022 (обновлено: 21:48 11.01.2022)
 
Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО

Экс-начальник Генштаба Балуевский: Россия может вступить в НАТО, чтобы ее развалить

CC BY 4.0 / Министерство обороны РФ / Генерал армии Юрий Балуевский
Генерал армии Юрий Балуевский - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY 4.0 / Министерство обороны РФ /
Генерал армии Юрий Балуевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для Aftenposten написал, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.
Баннеры с логотипом НАТО у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Экс-глава НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
"Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна: развалить эту организацию, исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь ее", — сказал Балуевский. Он напомнил, что в 50-е годы СССР подавал заявку на вступление в НАТО, однако тогда процесс закончился ничем. Подобные разговоры велись и в 90-е годы — с таким же результатом.
"Причина тут одна: США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: "Два медведя не могут жить в одной берлоге", — заявил Балуевский.
Вспоминая слова норвежского генерала о необходимости изменить отношение Запада к России, генерал отметил: "Комментарий один — еще остались объективно мыслящие люди на Западе, и, хочется верить, не только среди отставных генералов".
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В миреСШАНАТОЮрий БалуевскийРоссия
 
 
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