13:27 11.01.2022 (обновлено: 21:48 11.01.2022)
Экс-начальник Генштаба рассказал, зачем Россия может вступить в НАТО
Экс-начальник Генштаба Балуевский: Россия может вступить в НАТО, чтобы ее развалить
Генерал армии Юрий Балуевский
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия гипотетически может вступить в НАТО, но с единственной целью: развалить эту организацию, заявил РИА Новости начальник Генштаба Вооруженных сил России (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.
Ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод в статье для Aftenposten написал, что Западу необходимо изменить отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.
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"Россия может вступить в НАТО, однако наша цель будет одна: развалить эту организацию, исходя из известного постулата: "Хочешь уничтожить мафию — возглавь ее", — сказал Балуевский. Он напомнил, что в 50-е годы СССР подавал заявку на вступление в НАТО, однако тогда процесс закончился ничем. Подобные разговоры велись и в 90-е годы — с таким же результатом.
"Причина тут одна: США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: "Два медведя не могут жить в одной берлоге", — заявил Балуевский.
Вспоминая слова норвежского генерала о необходимости изменить отношение Запада к России, генерал отметил: "Комментарий один — еще остались объективно мыслящие люди на Западе, и, хочется верить, не только среди отставных генералов".
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