https://ria.ru/20220111/nato-1767286680.html

В Польше рассказали, как "невежественные русские" пугают НАТО

В Польше рассказали, что НАТО скрывает под доктриной по сдерживанию России - РИА Новости, 11.01.2022

В Польше рассказали, как "невежественные русские" пугают НАТО

Политика сдерживания представляется не более чем попыткой НАТО скрыть страх перед "российской угрозой" — таким мнением поделился профессор Варшавского... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:55

2022-01-11T10:55

2022-01-11T12:43

в мире

украина

польша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586627679_0:268:2757:1819_1920x0_80_0_0_48d0530a0481cb2dfafd857b7b7b3335.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политика сдерживания представляется не более чем попыткой НАТО скрыть страх перед "российской угрозой" — таким мнением поделился профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.По его мнению, члены Североатлантического альянса уверовали в собственную теорию об опасности России, поэтому решили приглушить возникшие опасения с помощью самообмана.Вместе с тем далеко не все военнослужащие НАТО согласны отдавать жизнь, выполняя обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора.Эксперт считает, что страны альянса намерены заставить Польшу реализовывать поставленную цель. Именно поэтому Варшаве навязывают якобы врожденную русофобию.Модзелевский убежден, что доктрина по сдерживанию России была основана на предвзятом отношении к "невежественным кацапам", которые ошибочно считались неспособными адекватно оценить военную мощь НАТО.В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле убеждены, что такие выпады нужны только как предлог для развертывания у российских границ больше сил и вооружений НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220111/nato-1767259163.html

https://ria.ru/20220109/nato-1767070159.html

украина

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, нато, россия