В Польше рассказали, как "невежественные русские" пугают НАТО

10:55 11.01.2022 (обновлено: 12:43 11.01.2022)
В Польше рассказали, что НАТО скрывает под доктриной по сдерживанию России
Myśl Polska: НАТО пытается скрыть под доктриной сдерживания страх перед Россией
Флаг НАТО
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политика сдерживания представляется не более чем попыткой НАТО скрыть страх перед "российской угрозой" — таким мнением поделился профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для газеты Myśl Polska.
По его мнению, члены Североатлантического альянса уверовали в собственную теорию об опасности России, поэтому решили приглушить возникшие опасения с помощью самообмана.
"Мы боимся Москвы, но ей тоже следует бояться, ведь мы ее "сдерживаем", — объяснил профессор ход их мыслей.
Вместе с тем далеко не все военнослужащие НАТО согласны отдавать жизнь, выполняя обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора.
Эксперт считает, что страны альянса намерены заставить Польшу реализовывать поставленную цель. Именно поэтому Варшаве навязывают якобы врожденную русофобию.
Модзелевский убежден, что доктрина по сдерживанию России была основана на предвзятом отношении к "невежественным кацапам", которые ошибочно считались неспособными адекватно оценить военную мощь НАТО.
В последнее время Киев и западные СМИ регулярно обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле убеждены, что такие выпады нужны только как предлог для развертывания у российских границ больше сил и вооружений НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.