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Пушков искал логику в заявлениях НАТО и не нашел
Пушков указал на проблемы с логикой в заявлениях НАТО о Путине - РИА Новости, 11.01.2022
Пушков искал логику в заявлениях НАТО и не нашел
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:37
2022-01-11T10:37
в мире
югославия
ирак
владимир путин
алексей пушков
нато
бундестаг германии
михаэль рот
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина."Отдают ли себе отчет западные политики, осуждающие "блоковое мышление" и "сферы влияния", что они сами являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, коим является Североатлантический альянс?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Сенатор напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны НАТО. Он отметил, что рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении альянса опровергаются этими примерами, а также беспрецедентными военными расходами."Это - ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО", — добавил Пушков.По его словам, ключевыми составляющими политики НАТО давно являются беспричинное право на экспансию и стремление обеспечить максимально возможную гегемонию США.Ранее депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил Владимира Путина в "блоковом мышлении" и посетовал, что Россия не видит в Европе серьезного игрока на международной арене. Он призвал Европейский союз подключиться к переговорам Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20220110/pushkov-1767198670.html
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в мире, югославия, ирак, владимир путин, алексей пушков, нато, бундестаг германии, михаэль рот, россия
10:37 11.01.2022
 
Пушков указал на проблемы с логикой в заявлениях НАТО о Путине

Сенатор Пушков указал на ложное мышление политиков из стран НАТО после их слов о Путине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина.
"Отдают ли себе отчет западные политики, осуждающие "блоковое мышление" и "сферы влияния", что они сами являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, коим является Североатлантический альянс?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны НАТО. Он отметил, что рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении альянса опровергаются этими примерами, а также беспрецедентными военными расходами.
"Это - ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО", — добавил Пушков.
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Ранее депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил Владимира Путина в "блоковом мышлении" и посетовал, что Россия не видит в Европе серьезного игрока на международной арене. Он призвал Европейский союз подключиться к переговорам Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности.
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В миреЮгославияИракВладимир ПутинАлексей ПушковНАТОБундестаг ГерманииМихаэль РотРоссия
 
 
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