Пушков искал логику в заявлениях НАТО и не нашел

Пушков указал на проблемы с логикой в заявлениях НАТО о Путине
Сенатор Пушков указал на ложное мышление политиков из стран НАТО после их слов о Путине
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина.
"Отдают ли себе отчет западные политики, осуждающие "блоковое мышление" и "сферы влияния", что они сами являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, коим является Североатлантический альянс?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны НАТО. Он отметил, что рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении альянса опровергаются этими примерами, а также беспрецедентными военными расходами.
"Это - ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО", — добавил Пушков.
По его словам, ключевыми составляющими политики НАТО давно являются беспричинное право на экспансию и стремление обеспечить максимально возможную гегемонию США.
Ранее депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил Владимира Путина в "блоковом мышлении" и посетовал, что Россия не видит в Европе серьезного игрока на международной арене. Он призвал Европейский союз подключиться к переговорам Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности.
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