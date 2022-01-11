https://ria.ru/20220111/nato-1767282832.html

Пушков искал логику в заявлениях НАТО и не нашел

Пушков указал на проблемы с логикой в заявлениях НАТО о Путине - РИА Новости, 11.01.2022

Пушков искал логику в заявлениях НАТО и не нашел

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:37

2022-01-11T10:37

2022-01-11T10:37

в мире

югославия

ирак

владимир путин

алексей пушков

нато

бундестаг германии

михаэль рот

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление немецкого политика Михаэля Рота о "блоковом мышлении" у президента России Владимира Путина."Отдают ли себе отчет западные политики, осуждающие "блоковое мышление" и "сферы влияния", что они сами являются представителями огромной американской сферы влияния, а их страны входят в самый военнизированный блок на планете, коим является Североатлантический альянс?" — написал парламентарий в своем Telegram-канале.Сенатор напомнил о военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Афганистане, в которых активно участвовали страны НАТО. Он отметил, что рассуждения западных политиков о неблоковом мышлении альянса опровергаются этими примерами, а также беспрецедентными военными расходами."Это - ложная идеологема, ставшая официальной доктриной правящих кругов стран НАТО", — добавил Пушков.По его словам, ключевыми составляющими политики НАТО давно являются беспричинное право на экспансию и стремление обеспечить максимально возможную гегемонию США.Ранее депутат Бундестага Михаэль Рот обвинил Владимира Путина в "блоковом мышлении" и посетовал, что Россия не видит в Европе серьезного игрока на международной арене. Он призвал Европейский союз подключиться к переговорам Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20220110/pushkov-1767198670.html

https://ria.ru/20220108/pushkov-1766916897.html

югославия

ирак

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в мире, югославия, ирак, владимир путин, алексей пушков, нато, бундестаг германии, михаэль рот, россия