https://ria.ru/20220111/nato-1767259163.html

Генерал НАТО предложил необычный способ избежать войны с Россией

Норвежский генерал предложил НАТО необычный способ избежать войны с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Генерал НАТО предложил необычный способ избежать войны с Россией

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:59

2022-01-11T04:59

2022-01-11T06:30

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220109/diplomatiya-1767022043.html

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в мире, сша, норвегия, нато, совет россия-нато, россия