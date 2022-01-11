Генерал НАТО предложил необычный способ избежать войны с Россией

04:59 11.01.2022 (обновлено: 06:30 11.01.2022)
Норвежский генерал предложил НАТО необычный способ избежать войны с Россией
Норвежский генерал-лейтенант Моод выступил за вступление России в НАТО для избежания войны
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.
Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.
"Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии", — заявил Моод.
Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.
По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.
"Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — заключил генерал.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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