Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220111/nato-1767259163.html
Генерал НАТО предложил необычный способ избежать войны с Россией
Норвежский генерал предложил НАТО необычный способ избежать войны с Россией - РИА Новости, 11.01.2022
Генерал НАТО предложил необычный способ избежать войны с Россией
Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:59
2022-01-11T06:30
в мире
сша
норвегия
нато
совет россия-нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_d0658e1fdb3f1cded0d7c89642e98cbb.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html
https://ria.ru/20220109/diplomatiya-1767022043.html
сша
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767046091_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_39a66ded2a2fa0cc3a361f63fb452194.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, норвегия, нато, совет россия-нато, россия
04:59 11.01.2022 (обновлено: 06:30 11.01.2022)
 
Норвежский генерал предложил НАТО необычный способ избежать войны с Россией

Норвежский генерал-лейтенант Моод выступил за вступление России в НАТО для избежания войны

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФлаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить ей возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.
Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия — НАТО была "больше похожа на унижение" Москвы, а не на диалог.

"Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи — отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад — безупречными защитниками демократии", — заявил Моод.

Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
01:34
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.
"Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", — заключил генерал.
Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
9 января, 09:47
МИД раскритиковал подход США и НАТО к переговорам по безопасности
 
В миреСШАНорвегияНАТОСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событий
09:17Токаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащих
09:12Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил Токаев
09:10Токаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программу
09:09Токаев поручил разработать программу увеличения доходов населения
09:07Токаев рассказал о причинах беспорядков в Казахстане
09:02Токаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядков
09:01В МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТО
09:00На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности
08:57Токаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей власти
08:49Токаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизма
08:44Цены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из Казахстана
08:41Токаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасности
08:37Токаев заявил о завершении острой фазы КТО в Казахстане
08:32Токаев заявил о провале попытки госпереворота в Казахстане
08:32Токаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана
08:30Токаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядков
08:28Против Казахстана развязали террористическую войну, заявил Токаев
08:27В Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧС
08:24Депутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера
Лента новостейМолния
Токаев поручил раскрыть причины произошедших в Казахстане событийТокаев объявил пятилетний мораторий на увеличение зарплат госслужащихНад подготовкой захвата власти работали профессионалы, заявил ТокаевТокаев поручил премьеру Казахстана подготовить правительственную программуТокаев поручил разработать программу увеличения доходов населенияТокаев рассказал о причинах беспорядков в КазахстанеТокаев раскритиковал работу некоторых силовиков во время беспорядковВ МИД рассказали об ожиданиях от Совета Россия — НАТОНа кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасностиТокаев призвал ужесточить наказание за нападение на представителей властиТокаев заявил о необходимости принятия мер против экстремизмаЦены на нефть растут на фоне опасений перебоев с поставками из КазахстанаТокаев заявил о необходимости реорганизовать систему безопасностиТокаев заявил о завершении острой фазы КТО в КазахстанеТокаев заявил о провале попытки госпереворота в КазахстанеТокаев назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ из КазахстанаТокаев заявил о законности обращения Казахстана к ОДКБ на фоне беспорядковПротив Казахстана развязали террористическую войну, заявил ТокаевВ Казахстане привлекли к ответственности нарушителей режима ЧСДепутаты парламента Казахстана одобрили кандидатуру на пост премьера