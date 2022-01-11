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В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО
В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО - РИА Новости, 11.01.2022
В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО
Группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T04:11
2022-01-11T04:11
в мире
киев
вена
джо байден
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет россия-нато
джин шахин
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Под письмом подписались девять сенаторов, в том числе республиканец Марко Рубио и демократ Джин Шахин.Они призвали предоставить дополнительную помощь Украине, а против руководства России ввести санкции. Сенаторы накануне переговоров РФ—НАТО подчеркнули, что дверь для желающих вступить в альянс европейских стран должна оставаться открытой. "У России нет права вето на расширение НАТО", — заявили авторы письма.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, вена, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, джин шахин, марко рубио, вашингтон, россия
04:11 11.01.2022
 
В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО

Американские сенаторы перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Необходимо оценить и увеличить военное присутствие НАТО на восточном фланге, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря для сдерживания российской агрессии", — говорится в письме, которое публикует у себя на сайте один из авторов обращения.

Под письмом подписались девять сенаторов, в том числе республиканец Марко Рубио и демократ Джин Шахин.
Они призвали предоставить дополнительную помощь Украине, а против руководства России ввести санкции. Сенаторы накануне переговоров РФ—НАТО подчеркнули, что дверь для желающих вступить в альянс европейских стран должна оставаться открытой. "У России нет права вето на расширение НАТО", — заявили авторы письма.
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
04:05
В США призвали Вашингтон серьезно отнестись к требованиям России
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
В миреКиевВенаДжо БайденНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Россия-НАТОДжин ШахинМарко РубиоВашингтонРоссия
 
 
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