https://ria.ru/20220111/nato-1767258583.html

В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО

В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО - РИА Новости, 11.01.2022

В США перед переговорами в Женеве призвали укрепить "восточный фланг" НАТО

Группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T04:11

2022-01-11T04:11

2022-01-11T04:11

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Группа американских законодателей написала письмо президенту США Джо Байдену, где заявила о необходимости отправить на "восточный фланг" НАТО дополнительные силы.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Под письмом подписались девять сенаторов, в том числе республиканец Марко Рубио и демократ Джин Шахин.Они призвали предоставить дополнительную помощь Украине, а против руководства России ввести санкции. Сенаторы накануне переговоров РФ—НАТО подчеркнули, что дверь для желающих вступить в альянс европейских стран должна оставаться открытой. "У России нет права вето на расширение НАТО", — заявили авторы письма.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/trebovaniya-1767258193.html

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в мире, киев, вена, джо байден, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет россия-нато, джин шахин, марко рубио, вашингтон, россия