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Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 11.01.2022
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:34
2022-01-11T01:34
2022-01-11T01:34
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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.Второй пункт договоренности между РФ и США, по его словам, — это "гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик"."Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают", — утверждает депутат.
https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html
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в мире, украина, киев, сша, нато, верховная рада украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
Депутат Рады Шуфрич: США и Россия уже договорились, что Украина никогда не вступит в НАТО