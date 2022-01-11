https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде

Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 11.01.2022

Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде

США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:34

2022-01-11T01:34

2022-01-11T01:34

в мире

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верховная рада украины

нестор шуфрич

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.Второй пункт договоренности между РФ и США, по его словам, — это "гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик"."Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают", — утверждает депутат.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

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сша

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в мире, украина, киев, сша, нато, верховная рада украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, россия