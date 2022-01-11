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Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде - РИА Новости, 11.01.2022
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде
США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:34
2022-01-11T01:34
в мире
украина
киев
сша
нато
верховная рада украины
нестор шуфрич
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.Второй пункт договоренности между РФ и США, по его словам, — это "гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик"."Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают", — утверждает депутат.
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в мире, украина, киев, сша, нато, верховная рада украины, нестор шуфрич, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
01:34 11.01.2022
 
Россия и США "договорились" о невступлении Украины в НАТО, заявили в Раде

Депутат Рады Шуфрич: США и Россия уже договорились, что Украина никогда не вступит в НАТО

© REUTERS / Pascal RossignolШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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КИЕВ, 11 янв — РИА Новости. США и Россия уже договорились, что Украина никогда не станет членом НАТО, заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич.

"Имел возможность общаться с прямым руководством двух европейских стран и с людьми, близкими к власти еще одной страны, которая входит в G7. Все однозначно сказали, все три страны НАТО: американцы с русскими обо всем договорились. И в принципе, мы это понимаем. Первое: Украина никогда не будет членом НАТО, никогда от слова совсем", — сказал Шуфрич в эфире телеканала "НАШ".

Второй пункт договоренности между РФ и США, по его словам, — это "гарантия нераспространения ракет, тем более с ядерными боеголовками, на территории прибалтийских республик".
"Эти два пункта американцы понимают, и они не возражают", — утверждает депутат.
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