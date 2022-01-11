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Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса
"Инкубаторы вирусов": Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса
Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:26
2022-01-11T06:26
2022-01-11T06:26
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александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.По его мнению, таких людей нужно прививать "тремя дозами и больше"."Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело", — отметил врач.Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
"Инкубаторы вирусов": Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Доктор Мясников: новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом