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Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса
"Инкубаторы вирусов": Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса
Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:26
2022-01-11T06:26
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.По его мнению, таких людей нужно прививать "тремя дозами и больше"."Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело", — отметил врач.Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
06:26 11.01.2022
 
"Инкубаторы вирусов": Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

Доктор Мясников: новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
"Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", — подчеркнул Мясников.
По его мнению, таких людей нужно прививать "тремя дозами и больше".
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"Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело", — отметил врач.
Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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