https://ria.ru/20220111/myasnikov-1767262597.html

Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса

"Инкубаторы вирусов": Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022

Инкубаторы вирусов. Мясников назвал виновных в новых штаммах коронавируса

Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:26

2022-01-11T06:26

2022-01-11T06:26

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.По его мнению, таких людей нужно прививать "тремя дозами и больше"."Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело", — отметил врач.Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)