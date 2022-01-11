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На Алтае произошло массовое убийство лошадей
На Алтае произошло массовое убийство лошадей - РИА Новости, 11.01.2022
На Алтае произошло массовое убийство лошадей
Более полусотни лошадей убили неизвестные в Алтайском крае, глава МВД по региону поставил расследование уголовного дела на контроль, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:00
2022-01-11T13:00
2022-01-11T16:20
происшествия
алтайский край
алексеевка
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БАРНАУЛ, 11 янв - РИА Новости. Более полусотни лошадей убили неизвестные в Алтайском крае, глава МВД по региону поставил расследование уголовного дела на контроль, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества"."Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела. Руководитель ГУ дал указание о создании специализированной следственно-оперативной группы, в состав которой вошли сотрудники Следственного управления, уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра Главка, которые окажут помощь Межмуниципальному отделу МВД России "Петропавловский", - уточняет пресс-служба.
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происшествия, алтайский край, алексеевка, россия
13:00 11.01.2022 (обновлено: 16:20 11.01.2022)
На Алтае произошло массовое убийство лошадей
МВД сообщил об убийстве 53 лошадей на Алтае и поставил дело на контроль