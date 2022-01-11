https://ria.ru/20220111/murashko-1767363989.html
Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники
Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники
Ситуация на дорогах РФ в новогодние праздники была сложной, в ДТП пострадал 481 человек, из них 97 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:35
2022-01-11T16:35
2022-01-11T17:03
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация на дорогах РФ в новогодние праздники была сложной, в ДТП пострадал 481 человек, из них 97 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В этот период новогодних праздников пострадало 672 человека, из них 111 детей. Наибольшее число пострадавших - в ДТП, 481 человек, и 97 это дети. Погибших в результате ДТП 110 человек, из них 10 детей. Было госпитализировано по вызову скорой помощи 349 пациентов. Всё это говорит о том, что, конечно же, ситуация на дорогах была достаточно сложная в период новогодних праздников и для системы здравоохранения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.По словам министра, с прошлого года совместно с ГИБДД министерство отрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации на дорогах."В ситуации с большим числом пострадавших доказал свою эффективность разработанный нами накануне нового года механизм - это регламент взаимодействия дежурных служб федерального центра медицины катастроф, территориальных центров медицины катастроф и созданных нами реанимационных консультативных центров. Каждый ребёнок, который пострадал в ДТП, был проконсультирован федеральным центром по системе "врач-врач". Это, безусловно, дало возможность по повышению эффективности качества лечения и своевременному переводу в учреждения более высокого уровня", - отметил Мурашко.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия
16:35 11.01.2022 (обновлено: 17:03 11.01.2022)
Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники
Глава Минздрава Мурашко: 672 человека пострадали в ДТП в новогодние праздники
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Ситуация на дорогах РФ
в новогодние праздники была сложной, в ДТП пострадал 481 человек, из них 97 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"В этот период новогодних праздников пострадало 672 человека, из них 111 детей. Наибольшее число пострадавших - в ДТП, 481 человек, и 97 это дети. Погибших в результате ДТП 110 человек, из них 10 детей. Было госпитализировано по вызову скорой помощи 349 пациентов. Всё это говорит о том, что, конечно же, ситуация на дорогах была достаточно сложная в период новогодних праздников и для системы здравоохранения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
По словам министра, с прошлого года совместно с ГИБДД министерство отрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации на дорогах.
"В ситуации с большим числом пострадавших доказал свою эффективность разработанный нами накануне нового года механизм - это регламент взаимодействия дежурных служб федерального центра медицины катастроф, территориальных центров медицины катастроф и созданных нами реанимационных консультативных центров. Каждый ребёнок, который пострадал в ДТП, был проконсультирован федеральным центром по системе "врач-врач". Это, безусловно, дало возможность по повышению эффективности качества лечения и своевременному переводу в учреждения более высокого уровня", - отметил Мурашко.