https://ria.ru/20220111/murashko-1767363989.html

Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники

Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники - РИА Новости, 11.01.2022

Мурашко назвал число пострадавших в ДТП в новогодние праздники

Ситуация на дорогах РФ в новогодние праздники была сложной, в ДТП пострадал 481 человек, из них 97 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:35

2022-01-11T16:35

2022-01-11T17:03

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация на дорогах РФ в новогодние праздники была сложной, в ДТП пострадал 481 человек, из них 97 детей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко."В этот период новогодних праздников пострадало 672 человека, из них 111 детей. Наибольшее число пострадавших - в ДТП, 481 человек, и 97 это дети. Погибших в результате ДТП 110 человек, из них 10 детей. Было госпитализировано по вызову скорой помощи 349 пациентов. Всё это говорит о том, что, конечно же, ситуация на дорогах была достаточно сложная в период новогодних праздников и для системы здравоохранения", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.По словам министра, с прошлого года совместно с ГИБДД министерство отрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации на дорогах."В ситуации с большим числом пострадавших доказал свою эффективность разработанный нами накануне нового года механизм - это регламент взаимодействия дежурных служб федерального центра медицины катастроф, территориальных центров медицины катастроф и созданных нами реанимационных консультативных центров. Каждый ребёнок, который пострадал в ДТП, был проконсультирован федеральным центром по системе "врач-врач". Это, безусловно, дало возможность по повышению эффективности качества лечения и своевременному переводу в учреждения более высокого уровня", - отметил Мурашко.

https://ria.ru/20220111/medpomosch-1767370614.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, общество, здоровье - общество, россия