https://ria.ru/20220111/moskva-1767357508.html

Задержанным в Москве членам партии "Другая Россия" грозят аресты

Задержанным в Москве членам партии "Другая Россия" грозят аресты - РИА Новости, 11.01.2022

Задержанным в Москве членам партии "Другая Россия" грозят аресты

Задержанным 11 членам незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" вменили неповиновение полицейским, административные протоколы рассмотрят... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:06

2022-01-11T16:06

2022-01-11T17:42

происшествия

другая россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Задержанным 11 членам незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" вменили неповиновение полицейским, административные протоколы рассмотрят сегодня, сообщил РИА Новости их адвокат Дмитрий Захватов.Ранее Захватов рассказал агентству, что ночью правоохранители провели обыск в штаб-квартире нацболов – "бункере" - и доставили 11 человек в отделения полиции."Сейчас на всех составили протоколы по статье 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), рассмотрения протоколов в суде ожидаются сегодня", - отметил адвокат.Протокол по п.1 ст. 19.3 КоАП влечет штраф (2-4 тысячи рублей), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы (40-120 часов).Причина обыска пока неизвестна, заседания должны состояться в Мещанском и Замоскворецком судах, добавил Захватов.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20220111/moskva-1767315114.html

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происшествия, другая россия