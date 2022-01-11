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В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"
В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"
Полиция задержала в Москве 11 членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" после обыска в их штаб-квартире, сообщил РИА Новости их адвокат... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:57
2022-01-11T12:57
2022-01-11T17:41
происшествия
московский метрополитен
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Москве 11 членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" после обыска в их штаб-квартире, сообщил РИА Новости их адвокат Дмитрий Захватов."Ночью в штаб-квартире нацболов, "бункере", прошел обыск, 11 человек сейчас находятся в отделах полиции: четверо во 2-м отделе УВД на Московском метрополитене, остальные в 6-м отделе на Московском метрополитене", - сказал собеседник агентства.Как уточнил защитник, причина обыска и задержания пока неизвестна, протоколы на активистов на данный момент не составлялись.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
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происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
12:57 11.01.2022 (обновлено: 17:41 11.01.2022)
В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"
В Москве задержали 11 нацболов после обыска в их штаб-квартире