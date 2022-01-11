https://ria.ru/20220111/moskva-1767315114.html

В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"

В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" - РИА Новости, 11.01.2022

В Москве задержали членов партии "Другая Россия Э.В. Лимонова"

Полиция задержала в Москве 11 членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" после обыска в их штаб-квартире, сообщил РИА Новости их адвокат... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:57

2022-01-11T12:57

2022-01-11T17:41

происшествия

московский метрополитен

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Полиция задержала в Москве 11 членов незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" после обыска в их штаб-квартире, сообщил РИА Новости их адвокат Дмитрий Захватов."Ночью в штаб-квартире нацболов, "бункере", прошел обыск, 11 человек сейчас находятся в отделах полиции: четверо во 2-м отделе УВД на Московском метрополитене, остальные в 6-м отделе на Московском метрополитене", - сказал собеседник агентства.Как уточнил защитник, причина обыска и задержания пока неизвестна, протоколы на активистов на данный момент не составлялись.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20200926/partiya-1577811428.html

москва

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происшествия, московский метрополитен, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)