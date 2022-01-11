https://ria.ru/20220111/morozy-1767284214.html

Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище"

Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище" - РИА Новости, 11.01.2022

Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище"

На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, а затем резко потеплеет и упадет давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:45

2022-01-11T10:45

2022-01-11T12:19

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, а затем резко потеплеет и упадет давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять-семь градусов ниже климатической нормы", — сказал он.По словам синоптика, уже сегодня обозначится обратный суточный ход температуры: когда днем холоднее, чем минувшей ночью. В столице похолодает до минус 11-13, а в ночь на 12 января — до минус 15-17. В Подмосковье будет минус 12-17 на юге и до минус 17-22 — на севере. В среду днем в Москве будет не выше минус 11-13, по области — минус 10-15. "Это самые низкие температурные показатели в наступившем году", — добавил Тишковец.Он отметил, что морозы продержатся двое суток, а в пятницу, 14 января, резко потеплеет. "При этом показания барометров буквально обрушатся на самое "барическое днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления — в 37 миллиметров ртутного столба — самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — заключил синоптик.В последние дни на Москву и область обрушились сильные снегопады. Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 сантиметров, Черустях — 51 сантиметр, Коломне — 53 сантиметра. В Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при норме 25 сантиметров.

https://ria.ru/20220109/sugroby-1767035474.html

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общество, москва, евгений тишковец