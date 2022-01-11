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Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище"
Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище" - РИА Новости, 11.01.2022
Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище"
На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, а затем резко потеплеет и упадет давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:45
2022-01-11T12:19
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, а затем резко потеплеет и упадет давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец."В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять-семь градусов ниже климатической нормы", — сказал он.По словам синоптика, уже сегодня обозначится обратный суточный ход температуры: когда днем холоднее, чем минувшей ночью. В столице похолодает до минус 11-13, а в ночь на 12 января — до минус 15-17. В Подмосковье будет минус 12-17 на юге и до минус 17-22 — на севере. В среду днем в Москве будет не выше минус 11-13, по области — минус 10-15. "Это самые низкие температурные показатели в наступившем году", — добавил Тишковец.Он отметил, что морозы продержатся двое суток, а в пятницу, 14 января, резко потеплеет. "При этом показания барометров буквально обрушатся на самое "барическое днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления — в 37 миллиметров ртутного столба — самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — заключил синоптик.В последние дни на Москву и область обрушились сильные снегопады. Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 сантиметров, Черустях — 51 сантиметр, Коломне — 53 сантиметра. В Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при норме 25 сантиметров.
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общество, москва, евгений тишковец
10:45 11.01.2022 (обновлено: 12:19 11.01.2022)
 
Синоптик предупредил о надвигающихся на Москву морозах и барическом "днище"

Синоптик "Фобос" Тишковец: Москву ожидают морозы, затем потепление и барическое "днище"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве
Вид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Вид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На Москву надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, а затем резко потеплеет и упадет давление, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"В Центральной России в предстоящие сутки в тыл циклона суровый нордический ветер будет закачивать более студеные воздушные массы полярного происхождения с температурным фоном на пять-семь градусов ниже климатической нормы", — сказал он.
По словам синоптика, уже сегодня обозначится обратный суточный ход температуры: когда днем холоднее, чем минувшей ночью. В столице похолодает до минус 11-13, а в ночь на 12 января — до минус 15-17. В Подмосковье будет минус 12-17 на юге и до минус 17-22 — на севере. В среду днем в Москве будет не выше минус 11-13, по области — минус 10-15.
"Это самые низкие температурные показатели в наступившем году", — добавил Тишковец.
Он отметил, что морозы продержатся двое суток, а в пятницу, 14 января, резко потеплеет.
"При этом показания барометров буквально обрушатся на самое "барическое днище" — с 757 до 720 миллиметров ртутного столба. Такое аномальное падение атмосферного давления — в 37 миллиметров ртутного столба — самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей", — заключил синоптик.
В последние дни на Москву и область обрушились сильные снегопады. Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 сантиметров, Черустях — 51 сантиметр, Коломне — 53 сантиметра. В Москве высота снежного покрова составляет 34-36 сантиметров при норме 25 сантиметров.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 12:44
Жителям столицы пообещали крупнейшие со времен Битвы за Москву сугробы
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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