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В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах
В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах - РИА Новости, 11.01.2022
В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах
Двое украинских силовиков погибли при подрыве на своих же минах вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка в Донбассе, заявил во вторник... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:47
2022-01-11T13:47
в мире
киев
авдеевка
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли при подрыве на своих же минах вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Народная милиция ДНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе."Вчера на позициях в районе населенного пункта Авдеевка в ходе приема-передачи наблюдательного пункта на своем минном поле подорвались двое военнослужащих 25-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал Басурин журналистам. Он уточнил, что, по данным Народной милиции, от полученных травм оба военнослужащих скончались.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220111/obstrel-1767320207.html
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авдеевка
донецкая народная республика
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в мире, киев, авдеевка, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
13:47 11.01.2022
 
В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: двое украинских силовиков подорвались на минах

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов
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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли при подрыве на своих же минах вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее Народная милиция ДНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
13:27
В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле села
"Вчера на позициях в районе населенного пункта Авдеевка в ходе приема-передачи наблюдательного пункта на своем минном поле подорвались двое военнослужащих 25-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал Басурин журналистам. Он уточнил, что, по данным Народной милиции, от полученных травм оба военнослужащих скончались.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Украинский военнослужащий в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11:38
В ДНР обвинили украинских силовиков в размещении ЗРК в жилом районе
 
В миреКиевАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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