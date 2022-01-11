https://ria.ru/20220111/miny-1767326109.html

В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах

В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах - РИА Новости, 11.01.2022

В ДНР заявили, что двое украинских силовиков подорвались на минах

Двое украинских силовиков погибли при подрыве на своих же минах вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка в Донбассе, заявил во вторник... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:47

2022-01-11T13:47

2022-01-11T13:47

в мире

киев

авдеевка

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Двое украинских силовиков погибли при подрыве на своих же минах вблизи подконтрольного Киеву населенного пункта Авдеевка в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее Народная милиция ДНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения в Донбассе."Вчера на позициях в районе населенного пункта Авдеевка в ходе приема-передачи наблюдательного пункта на своем минном поле подорвались двое военнослужащих 25-й бригады (украинских силовиков – ред.)", - сказал Басурин журналистам. Он уточнил, что, по данным Народной милиции, от полученных травм оба военнослужащих скончались.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220111/obstrel-1767320207.html

https://ria.ru/20220111/zrk-1767296001.html

киев

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, киев, авдеевка, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр