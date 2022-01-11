https://ria.ru/20220111/miet-1767166075.html

На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности

На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности - РИА Новости, 11.01.2022

На кого работают ваши гаджеты? Ученый раскрыл будущее кибербезопасности

С каждым днем растет наша зависимость от мобильных устройств, гаджетов интернета вещей, систем городской среды и промышленных объектов, подключенных к облачным... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:00

2022-01-11T09:00

2022-01-11T09:00

наука

технологии

национальный исследовательский университет «миэт»

зеленоград

навигатор абитуриента

университетская наука

лаборатория касперского

россия

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. С каждым днем растет наша зависимость от мобильных устройств, гаджетов интернета вещей, систем городской среды и промышленных объектов, подключенных к облачным ресурсам. Тайный сбор и утечка данных – реальность, которая диктует новые принципы цифровой безопасности всему мировому сообществу. О глобальных изменениях, происходящих прямо сейчас в информационных технологиях, РИА Новости рассказал проректор по инновационному развитию Национального исследовательского университета "МИЭТ", доктор технических наук Алексей Переверзев.Растущая угрозаУже сегодня злоумышленники могут собирать информацию или получать доступ к функциям пользовательских устройств, в том числе при помощи особого программного обеспечения, использующего "закладки" или уязвимости на аппаратном уровне. Противостоять этому, как объяснил эксперт, позволит внедрение принципов доверенной электроники.К ней относятся устройства, которые гарантированно не содержат опасный или "непрозрачный" функционал и полностью отвечают стандартам безопасности. Доверие к электронике предполагает понимание пользователем того, что его данные не могут оказаться в распоряжении третьих лиц.Бурное развитие интернета вещей, к которому ежегодно подключаются 8-10 миллионов новых устройств, переводит проблему доверия на новый уровень. По данным компании Zscaler, за 2021 год количество атак на устройства интернета вещей увеличилось в 8 раз. При этом у большинства устройств устойчивость к атакам остается достаточно низкой.Одним из наиболее важных аспектов доверия к устройствам является доверие к используемой в них электронной компонентной базе, связанное с возможными ошибками проектирования или специальными аппаратными закладками. Например, широко известен случай с аппаратной уязвимостью Meltdown, которая позволяла получить доступ к устройствам на базе процессоров Intel и ARM. Она существовала с 1995 года, а была обнаружена только в 2017 году.Цена беспечностиКурс на выработку новых принципов безопасности, по словам специалистов, принят сегодня во всех ведущих технологических державах. Профильные комиссии совместно с государственными службами безопасности в России, США, Китае и Европе активно разрабатывают и внедряют концепции доверия к электронике во всех ключевых сферах.Перед производителями техники встает непростая задача: необходимо либо договориться об общих стандартах и полной прозрачности, либо в той или иной мере отказаться от международной диверсификации производства, переместив "к себе" ключевые участки технологической цепочки.По мере автоматизации производств угроза удаленного взлома становится все более критичной: несколько килобайт зловредного кода могут привести к огромным убыткам или техногенным катастрофам. По данным Лаборатории Касперского, злоумышленники все чаще атакуют сети промышленных предприятий и организуют на базе захваченных мощностей ботнет-сетей или блокируют работу предприятия до получения выкупа."В современном мире промышленный шпионаж или саботаж представляют собой масштабную индустрию, которая каждый день рождает новые опасности. Иногда доступ, например, всего лишь к списку персонала может иметь крайне серьезные последствия, а взлом и захват контроля системы управления производством несет в себе огромную опасность", – отметил Алексей Переверзев.Проблемой доверия к компонентной базе является не только доверие к ее внутренней структуре, но и к программным комплексам, используемым для разработки. Сегодня фактическими монополистами в этих важнейших нишах выступают зарубежные компании, обеспечивающие работу дизайн-центров во всем мире.Поэтому одним из приоритетных направлений развития технологий создания электронной компонентной базы, по мнению ученых МИЭТ, является более широкое использование открытых микроархитектур, сложно-функциональных блоков и маршрутов проектирования. Это позволит гарантировать отсутствие "черных ходов" в систему, замаскированных от разработчиков и пользователей.Российский щитВ лидирующем исследовательском центре "Доверенные сенсорные системы" (ЛИЦ), созданном на базе НИУ МИЭТ в Зеленограде, ведется разработка доверенной платформы для цифровой трансформации отечественных предприятий в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ".Совместно с ведущими российскими технологическими компаниями ЛИЦ разрабатывает "Автоматизированную информационно-контролирующую систему сбора и обработки сенсорной информации" – универсальную платформу, которая соответствует принципам доверенной электроники.Практически все компоненты платформы разрабатываются и производятся в России. Составные устройства платформы разрабатываются в НИУ МИЭТ и АО НПЦ "Элвис", используются российские операционные системы Kaspersky OS и AstraLinux. Алгоритмы обработки информации создаются внутри кооперации, серверные мощности арендуются у крупных российских облачных провайдеров. Для повышения безопасности ЛИЦ планирует создать защищенный микроконтроллер на базе передовой открытой архитектуры RISC-V."На сегодняшний день ЛИЦ завершил стадию прототипирования доверенной платформы, созданы и отработаны основные макеты устройств цифровой экосистемы. Внедрение платформы на предприятиях ГК "Росатом" в 2022 году позволит проводить экологический мониторинг объектов атомной отрасли, получать прогнозы и принимать своевременные меры для предотвращения экологических катастроф" – отметил Алексей Переверзев.За последнее время в России постоянно наращивается объем выпускаемой электронной компонентной базы и программного обеспечения, не использующего закрытый исходный код неизвестных производителей. Уже сейчас совокупность доступных и вновь разрабатываемых решений позволяет ЛИЦ создавать устройства, которые можно называть доверенными, тем самым помогая крупным предприятиям и рядовым пользователям провести цифровизацию без риска получения доступа к информации третьими лицами или захвата вычислительной сети злоумышленниками.

https://ria.ru/20211105/avtomobili-1757791130.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/programmist-1760552466.html

зеленоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, национальный исследовательский университет «миэт», зеленоград, навигатор абитуриента, университетская наука, лаборатория касперского, россия