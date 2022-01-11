https://ria.ru/20220111/mid-1767326900.html

Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью, заявили в МИД

Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью, заявили в МИД - РИА Новости, 11.01.2022

Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью, заявили в МИД

Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:50

2022-01-11T13:50

2022-01-11T14:20

сша

дженнифер псаки

россия

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мария захарова

белоруссия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - сказала Захарова в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.Ранее Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.

https://ria.ru/20220111/peregovory-1767272842.html

сша

россия

белоруссия

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сша, дженнифер псаки, россия, в мире, мария захарова, белоруссия