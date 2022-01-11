13:50 11.01.2022 (обновлено: 14:20 11.01.2022)
Псаки неоднократно подставляла США своей некомпетентностью, заявили в МИД
МИД: Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями
© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла руководство США своими некомпетентными заявлениями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм", - сказала Захарова в ходе программы "60 минут" на канале Россия 1.
Ранее Псаки заявила, что США готовятся к тому, что Россия может "распространить дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.
Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в частности крымского референдума и воссоединения полуострова с РФ. По ее собственным заявлениям, ее негативный имидж в российских СМИ объясняется "российской пропагандой". Едва ли не более известная медийная фигура в России, чем у себя на родине, Псаки неоднократно была объектом критики и пародий во многом благодаря оговоркам и путанице, которую она допускала при обсуждении вопросов мировой политики.
Известными стали ее высказывания про природный газ, который "транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" (позже она поправилась), и традиционное "мне нужно уточнить в офисе". Также в прессе ее авторству приписывают фразу с угрозой послать флот США к берегам Белоруссии, однако ряд СМИ называют это выдумкой.