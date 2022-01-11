https://ria.ru/20220111/mgu-1767376552.html

Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены

Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены - РИА Новости, 11.01.2022

Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены

Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:31

2022-01-11T17:31

2022-01-11T21:04

общество

образование - общество

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759765810_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ac13ff52795694053ecc2c5ec4a2b26.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины.О том, что сотрудники с 24 декабря не могут связаться с Алисой или ее законными представителями, РИА Новости сообщили накануне в пресс-службе факультета. И добавили, что пытаются выяснить, по какой причине студентка не ходит на экзамены и зачеты. На факультете заявили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжать учиться по индивидуальному плану.Комментируя ситуацию, Евгений Тепляков не ответил на прямой вопрос РИА Новости, присутствовала ли Алиса на экзаменах.Он не уточнил, о какой уважительной причине идет речь.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ на платной основе. Во время сессии возник конфликт: отец студентки утверждает, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой.В университете указывают, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия, ее родители, настаивая на ускоренном обучении (шестилетний курс за два года), не обосновали его необходимость. На факультете заявили, что по-прежнему надеются на разумный и взвешенный подход родителей девочки к оценке готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте, доктор психологических наук и академик Российской академии образования Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под контроль. Он посоветовал приостановить обучение.Фадеев ответил, что готов помочь в решении вопросов, связанных с обучением Алисы.Как пояснила РИА Новости детский омбудсмен Мария Львова-Белова, мнение Асмолова будет учтено.

https://ria.ru/20211228/mgu-1765756450.html

https://ria.ru/20211226/spch-1765549956.html

https://ria.ru/20211226/spch-1765536665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова