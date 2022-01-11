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Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены
Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены - РИА Новости, 11.01.2022
Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены
Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:31
2022-01-11T21:04
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины.О том, что сотрудники с 24 декабря не могут связаться с Алисой или ее законными представителями, РИА Новости сообщили накануне в пресс-службе факультета. И добавили, что пытаются выяснить, по какой причине студентка не ходит на экзамены и зачеты. На факультете заявили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжать учиться по индивидуальному плану.Комментируя ситуацию, Евгений Тепляков не ответил на прямой вопрос РИА Новости, присутствовала ли Алиса на экзаменах.Он не уточнил, о какой уважительной причине идет речь.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ на платной основе. Во время сессии возник конфликт: отец студентки утверждает, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой.В университете указывают, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия, ее родители, настаивая на ускоренном обучении (шестилетний курс за два года), не обосновали его необходимость. На факультете заявили, что по-прежнему надеются на разумный и взвешенный подход родителей девочки к оценке готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте, доктор психологических наук и академик Российской академии образования Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под контроль. Он посоветовал приостановить обучение.Фадеев ответил, что готов помочь в решении вопросов, связанных с обучением Алисы.Как пояснила РИА Новости детский омбудсмен Мария Львова-Белова, мнение Асмолова будет учтено.
https://ria.ru/20211228/mgu-1765756450.html
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
17:31 11.01.2022 (обновлено: 21:04 11.01.2022)
 
Отец Тепляковой ответил на заявление МГУ, что его дочь пропускает экзамены

Отец студентки МГУ Тепляковой: Алиса не пропускала экзамены без уважительной причины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой Евгений утверждает, что дочь не пропускала экзаменов без уважительной причины.
О том, что сотрудники с 24 декабря не могут связаться с Алисой или ее законными представителями, РИА Новости сообщили накануне в пресс-службе факультета. И добавили, что пытаются выяснить, по какой причине студентка не ходит на экзамены и зачеты. На факультете заявили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжать учиться по индивидуальному плану.
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Отец Тепляковой, напавший на педагога МГУ, потребовал оставить дочь в вузе
Комментируя ситуацию, Евгений Тепляков не ответил на прямой вопрос РИА Новости, присутствовала ли Алиса на экзаменах.

"Ребенок в любом случае учится, университет в любом случае должен соблюдать закон, факультет психологии в любом случае должен уважать персональные данные. <…> Мы не будем комментировать персональные данные ребенка. <…> Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины. <…> Естественно, я могу это доказать", — добавил собеседник агентства.

Он не уточнил, о какой уважительной причине идет речь.
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26 декабря 2021, 15:57
Глава СПЧ прокомментировал ситуацию с обучением девятилетней студентки МГУ
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии МГУ на платной основе. Во время сессии возник конфликт: отец студентки утверждает, что его ребенка специально завалили на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой.
В университете указывают, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия, ее родители, настаивая на ускоренном обучении (шестилетний курс за два года), не обосновали его необходимость. На факультете заявили, что по-прежнему надеются на разумный и взвешенный подход родителей девочки к оценке готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.
После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте, доктор психологических наук и академик Российской академии образования Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять ситуацию под контроль. Он посоветовал приостановить обучение.
Фадеев ответил, что готов помочь в решении вопросов, связанных с обучением Алисы.
Как пояснила РИА Новости детский омбудсмен Мария Львова-Белова, мнение Асмолова будет учтено.
Заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Асмолов - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
26 декабря 2021, 13:41
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
 
ОбществоОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссияАлиса Теплякова
 
 
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