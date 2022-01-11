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"Клевета!" Отец девятилетней студентки жестко ответил МГУ и обратился к СМИ
Отец Тепляковой ответил на сообщения МГУ о пропуске экзаменов - РИА Новости, 11.01.2022
"Клевета!" Отец девятилетней студентки жестко ответил МГУ и обратился к СМИ
Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил в беседе с "Известиями", что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T03:57
2022-01-11T07:42
общество
москва
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил в беседе с "Известиями", что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери.Ранее в МГУ сообщили, что учебное заведение с 24 декабря не может связаться с семьей обучающейся, девочка отсутствовала на экзаменах и зачетах.Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт — отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
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общество, москва, россия, алиса теплякова
03:57 11.01.2022 (обновлено: 07:42 11.01.2022)
 
Отец Тепляковой ответил на сообщения МГУ о пропуске экзаменов

Евгений Тепляков: не знаю о пропуске моей дочерью Алисой сессии в МГУ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание МГУ
Вид на здание МГУ - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на здание МГУ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил в беседе с "Известиями", что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери.
Ранее в МГУ сообщили, что учебное заведение с 24 декабря не может связаться с семьей обучающейся, девочка отсутствовала на экзаменах и зачетах.

"Я не знаю, о чем идет речь. Можно прекратить распространять клевету в СМИ? Я вас очень прошу", — сказал Тепляков.

Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт — отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
28 декабря 2021, 02:16
Ведущий шоу "Умницы и умники" оценил ситуацию с девятилетней студенткой МГУ
 
ОбществоМоскваРоссияАлиса Теплякова
 
 
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