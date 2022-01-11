https://ria.ru/20220111/mgu-1767257806.html

"Клевета!" Отец девятилетней студентки жестко ответил МГУ и обратился к СМИ

Отец Тепляковой ответил на сообщения МГУ о пропуске экзаменов - РИА Новости, 11.01.2022

"Клевета!" Отец девятилетней студентки жестко ответил МГУ и обратился к СМИ

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил в беседе с "Известиями", что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T03:57

2022-01-11T03:57

2022-01-11T07:42

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений заявил в беседе с "Известиями", что СМИ распространяют недостоверную информацию о его дочери.Ранее в МГУ сообщили, что учебное заведение с 24 декабря не может связаться с семьей обучающейся, девочка отсутствовала на экзаменах и зачетах.Москвичка Алиса в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт — отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Тепляков напал на завкафедрой. На психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия — ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.

https://ria.ru/20211228/mgu-1765749217.html

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общество, москва, россия, алиса теплякова