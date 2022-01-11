В России завершили работы по проекту робота "Маркер"
В России успешно завершили работы по проекту роботизированной платформы "Маркер"
Мобильная робототехническая платформа "Маркер"
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Работы по проекту роботизированной платформы "Маркер" успешно завершены, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением.
30 ноября 2021, 03:17Новое оружие РоссииРобот "Маркер" научился форсировать реки
"Работы по "Маркеру" мы завершили, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное – технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств", - сказал Дудоров.
Ранее было проведено тестирование "Маркера" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.
Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.
За три с лишним года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.
15 ноября 2021, 01:06Российский робот "Маркер" получил новую функцию "курьера"