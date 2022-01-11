https://ria.ru/20220111/marker-1767278502.html

В России завершили работы по проекту робота "Маркер"

В России завершили работы по проекту робота "Маркер" - РИА Новости, 11.01.2022

В России завершили работы по проекту робота "Маркер"

Работы по проекту роботизированной платформы "Маркер" успешно завершены, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:03

2022-01-11T10:03

2022-01-11T10:03

безопасность

технологии

дмитрий рогозин

роскосмос

фонд перспективных исследований

нпо "андроидная техника"

россия

евгений дудоров

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Работы по проекту роботизированной платформы "Маркер" успешно завершены, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров."Маркер" разработан компанией "Андроидная техника" совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ). Робототехнический комплекс массой около 3 тонн может оснащаться различным вооружением."Работы по "Маркеру" мы завершили, в ФПИ состоялась финальная защита данного проекта. В рамках него мы отработали целый ряд технологий, но самое главное – технологию автономного группового взаимодействия наземных робототехнических устройств", - сказал Дудоров.Ранее было проведено тестирование "Маркера" на космодроме Восточный в качестве робота-охранника. Как отмечал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, данные комплексы могут применяться в составе охранных структур как устройства, обеспечивающие безопасность космодромов, предприятий и других объектов государственной важности.Разработка обладает самыми продвинутыми в России навыками автономного движения с распознаванием объектов на основе технологий искусственного интеллекта. Автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения, данные в которой обрабатывают нейросетевые алгоритмы.За три с лишним года были созданы ключевые технологии, а также две гусеничные и три колесные автономные платформы, оснащенные унифицированным модулем полезной нагрузки и модулем кассетного запуска беспилотных летающих аппаратов.

https://ria.ru/20211130/reki-1761374394.html

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безопасность, технологии, дмитрий рогозин, роскосмос, фонд перспективных исследований, нпо "андроидная техника", россия, евгений дудоров