https://ria.ru/20220111/malkova-1767281784.html

"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье

"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье - РИА Новости, 11.01.2022

"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье

Светлана Малькова в Instagram назвала причину разногласий в семье. Вместе с бывшим супругом Романом она воспитывает четверых детей. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:39

2022-01-11T10:39

2022-01-11T10:39

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Светлана Малькова в Instagram назвала причину разногласий в семье. Вместе с бывшим супругом Романом она воспитывает четверых детей.Один из подписчиков спросил, почему Светлану невзлюбила свекровь. Художница ответила, что причина в ее требовательности.Светлана отметила, что Роман был заботливым мужем, добавив, что она "хорошо его воспитала (подготовила)". А в качестве новогоднего подарка детям мужчина заплатил долг по алиментам.Мальков бросил Светлану ради Анастасии Макеевой. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.При этом художница рассказала, что ничего не стала бы менять в прошлом, если бы представилась такая возможность.Сын Андрей решил жить вместе с отцом и мачехой. Светлана написала, что на данный момент не общается с ребенком.

https://ria.ru/20211217/makeeva-1764182496.html

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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес