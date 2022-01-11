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"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье
"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье - РИА Новости, 11.01.2022
"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье
Светлана Малькова в Instagram назвала причину разногласий в семье. Вместе с бывшим супругом Романом она воспитывает четверых детей. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:39
2022-01-11T10:39
2022-01-11T10:39
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Светлана Малькова в Instagram назвала причину разногласий в семье. Вместе с бывшим супругом Романом она воспитывает четверых детей.Один из подписчиков спросил, почему Светлану невзлюбила свекровь. Художница ответила, что причина в ее требовательности.Светлана отметила, что Роман был заботливым мужем, добавив, что она "хорошо его воспитала (подготовила)". А в качестве новогоднего подарка детям мужчина заплатил долг по алиментам.Мальков бросил Светлану ради Анастасии Макеевой. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.При этом художница рассказала, что ничего не стала бы менять в прошлом, если бы представилась такая возможность.Сын Андрей решил жить вместе с отцом и мачехой. Светлана написала, что на данный момент не общается с ребенком.
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
"Главой должен быть мужчина": Малькова назвала причину разногласий в семье
Малькова назвала свою требовательность причиной разногласий в семье
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Светлана Малькова в Instagram назвала
причину разногласий в семье. Вместе с бывшим супругом Романом она воспитывает четверых детей.
Один из подписчиков спросил, почему Светлану невзлюбила свекровь. Художница ответила, что причина в ее требовательности.
"Считали, что я слишком требовательная и командую их сыном. А в семье главой должен быть мужчина", – написала Малькова.
Светлана отметила, что Роман был заботливым мужем, добавив, что она "хорошо его воспитала (подготовила)". А в качестве новогоднего подарка детям мужчина заплатил долг по алиментам.
Мальков бросил Светлану ради Анастасии Макеевой. Их отношения широко обсуждались в Сети, так как предложение мужчина сделал, когда был женат. Долгое время экс-супруга Светлана пыталась добиться от Романа алиментов, а Анастасия жаловалась на проблемы со здоровьем из-за травли в социальных сетях.
При этом художница рассказала, что ничего не стала бы менять в прошлом, если бы представилась такая возможность.
"Ну, если только ходила бы на дискотеки с подругами, а не сидела дома преданно около мужа. Хоть танцевать научилась бы", – заключила Малькова.
Сын Андрей решил
жить вместе с отцом и мачехой. Светлана написала, что на данный момент не общается с ребенком.