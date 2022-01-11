Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Сегодня юбиляр ведет авторскую программу на телеканале "Россия 1" – "Андрей Малахов. Прямой эфир". Все его ток-шоу расходятся на цитаты и мемы.

А фраза "Берегите себя и своих близких" стала крылатой.