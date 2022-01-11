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Шоубиз
https://ria.ru/20220111/malakhov-1767178562.html
Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего
Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего - РИА Новости, 11.01.2022
Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего
Андрею Малахову исполнилось 50 лет. Яркий, эпатажный ведущий не нуждается в дополнительных представлениях – его знает вся страна. Каким мы впервые увидели... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T07:52
2022-01-11T07:52
шоубиз
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Андрею Малахову исполнилось 50 лет. Яркий, эпатажный ведущий не нуждается в дополнительных представлениях – его знает вся страна. Каким мы впервые увидели юбиляра и как он изменился за годы на ТВ – в фотоленте РИА Новости.
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5
4.7
96
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андрей малахов, фото
07:52 11.01.2022
 

Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Андрею Малахову исполнилось 50 лет. Яркий, эпатажный ведущий не нуждается в дополнительных представлениях – его знает вся страна. Каким мы впервые увидели юбиляра и как он изменился за годы на ТВ – в фотоленте РИА Новости.
© Первый канал

Андрей Малахов, как он сам неоднократно признавался, начинал свою карьеру на ТВ с позиции "мальчика на побегушках". Однако уже в конце 90-х харизматичный молодой человек появился в собственной программе – "Доброе утро с Андреем Малаховым".

Стоп-кадр программы Доброе утро с Андреем Малаховым
1 из 13

Андрей Малахов, как он сам неоднократно признавался, начинал свою карьеру на ТВ с позиции "мальчика на побегушках". Однако уже в конце 90-х харизматичный молодой человек появился в собственной программе – "Доброе утро с Андреем Малаховым".

© Первый канал
© Первый канал

Но по-настоящему знаменитым Малахов стал, когда в эфир вышла программа "Большая стирка".

Кадр из программы Большая стирка
2 из 13

Но по-настоящему знаменитым Малахов стал, когда в эфир вышла программа "Большая стирка".

© Первый канал
© Первый канал

Яркие образы шоумена удивляли страну, которая только-только перешла из 90-х в нулевые.

Кадр из программы Большая стирка
3 из 13

Яркие образы шоумена удивляли страну, которая только-только перешла из 90-х в нулевые.

© Первый канал
© Первый канал

Телезрители ждали нового выпуска программы не только, чтобы узнать очередную шокирующую историю, но и чтобы увидеть, в чем будет Андрей сегодня.

Кадр из программы Большая стирка
4 из 13

Телезрители ждали нового выпуска программы не только, чтобы узнать очередную шокирующую историю, но и чтобы увидеть, в чем будет Андрей сегодня.

© Первый канал
© Фото : Первый канал/Руслан Рощупкин

Но в 2004-м ток-шоу "Большая стирка" ушло с экранов, а его заменила сначала программа "Пять вечеров", а год спустя – "Пусть говорят". Вместе с тем изменился и стиль ведущего – Андрей начал появляться в строгих костюмах.

На протяжении нескольких лет ток-шоу Андрея Малахова Пусть говорят остается самой популярной телепередачей в стране
5 из 13

Но в 2004-м ток-шоу "Большая стирка" ушло с экранов, а его заменила сначала программа "Пять вечеров", а год спустя – "Пусть говорят". Вместе с тем изменился и стиль ведущего – Андрей начал появляться в строгих костюмах.

© Фото : Первый канал/Руслан Рощупкин
© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"

Сегодня юбиляр ведет авторскую программу на телеканале "Россия 1" – "Андрей Малахов. Прямой эфир". Все его ток-шоу расходятся на цитаты и мемы.

А фраза "Берегите себя и своих близких" стала крылатой.

Ведущий Прямого эфира Андрей Малахов на съемках юбилейного выпуска
6 из 13

Сегодня юбиляр ведет авторскую программу на телеканале "Россия 1" – "Андрей Малахов. Прямой эфир". Все его ток-шоу расходятся на цитаты и мемы.

А фраза "Берегите себя и своих близких" стала крылатой.

© Фото : предоставлено программой "Андрей Малахов. Прямой эфир"
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Важная и отличительная черта ведущего – очки. Однако Андрей не фанат одной формы и любит менять оправу.

Телеведущий Андрей Малахов
7 из 13

Важная и отличительная черта ведущего – очки. Однако Андрей не фанат одной формы и любит менять оправу.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© Фото : телеканал "Россия"

Малахов ведет три программы – "Прямой эфир", "Привет, Андрей!" и "Танцы со звездами".

Андрей Малахов на шоу Я вижу твой голос
8 из 13

Малахов ведет три программы – "Прямой эфир", "Привет, Андрей!" и "Танцы со звездами".

© Фото : телеканал "Россия"
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Ведущий стал частью Евровидения. Прежде всего своими эфирами после конкурса, когда в его студии собираются эксперты и обсуждают результаты шоу.

Кроме того, Андрей был и ведущим полуфиналов Евровидения – 2009, который проходил в Москве.

Андрей Малахов в гостинице Космос
9 из 13

Ведущий стал частью Евровидения. Прежде всего своими эфирами после конкурса, когда в его студии собираются эксперты и обсуждают результаты шоу.

Кроме того, Андрей был и ведущим полуфиналов Евровидения – 2009, который проходил в Москве.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Малахов становился неоднократным обладателям фэшн-премий. Также у него две статуэтки ТЭФИ.

В 2005 году он получил бронзового Орфея в номинации "Ведущий развлекательной программы" за программу "Пять вечеров", а в 2017-м – в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм" за программу "Привет, Андрей!".

Телеведущий Андрей Малахов в GQ-баре
10 из 13

Малахов становился неоднократным обладателям фэшн-премий. Также у него две статуэтки ТЭФИ.

В 2005 году он получил бронзового Орфея в номинации "Ведущий развлекательной программы" за программу "Пять вечеров", а в 2017-м – в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм" за программу "Привет, Андрей!".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2022-м году Андрей празднует сразу два юбилея. Помимо 50-летия, в наступившем году 30 лет, как он работает на телевидении.

Телеведущий Андрей Малахов в отеле Ritz-Carlton
11 из 13

В 2022-м году Андрей празднует сразу два юбилея. Помимо 50-летия, в наступившем году 30 лет, как он работает на телевидении.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Кстати, у Малахова нет московской прописки. Он отказался от нее в пользу штампа с адресом в родных Апатитах Мурманской области.

Юбилейный турнир Audi Stars Cup V: Cезон Сочи 2014
12 из 13

Кстати, у Малахова нет московской прописки. Он отказался от нее в пользу штампа с адресом в родных Апатитах Мурманской области.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© Фото : Андрей Василенко и Максим Новиков

Андрей традиционно тихо отмечает свой день рождения – в кругу семьи и близких. Он женат и воспитывает сына – Александра.

Андрей Малахов
13 из 13

Андрей традиционно тихо отмечает свой день рождения – в кругу семьи и близких. Он женат и воспитывает сына – Александра.

© Фото : Андрей Василенко и Максим Новиков
 
ШоубизАндрей Малахов
 
 
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