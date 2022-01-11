Андрею Малахову – 50: каким мы знаем знаменитого ведущего
Андрей Малахов, как он сам неоднократно признавался, начинал свою карьеру на ТВ с позиции "мальчика на побегушках". Однако уже в конце 90-х харизматичный молодой человек появился в собственной программе – "Доброе утро с Андреем Малаховым".
Андрей Малахов, как он сам неоднократно признавался, начинал свою карьеру на ТВ с позиции "мальчика на побегушках". Однако уже в конце 90-х харизматичный молодой человек появился в собственной программе – "Доброе утро с Андреем Малаховым".
Но по-настоящему знаменитым Малахов стал, когда в эфир вышла программа "Большая стирка".
Но по-настоящему знаменитым Малахов стал, когда в эфир вышла программа "Большая стирка".
Яркие образы шоумена удивляли страну, которая только-только перешла из 90-х в нулевые.
Яркие образы шоумена удивляли страну, которая только-только перешла из 90-х в нулевые.
Телезрители ждали нового выпуска программы не только, чтобы узнать очередную шокирующую историю, но и чтобы увидеть, в чем будет Андрей сегодня.
Телезрители ждали нового выпуска программы не только, чтобы узнать очередную шокирующую историю, но и чтобы увидеть, в чем будет Андрей сегодня.
Но в 2004-м ток-шоу "Большая стирка" ушло с экранов, а его заменила сначала программа "Пять вечеров", а год спустя – "Пусть говорят". Вместе с тем изменился и стиль ведущего – Андрей начал появляться в строгих костюмах.
Но в 2004-м ток-шоу "Большая стирка" ушло с экранов, а его заменила сначала программа "Пять вечеров", а год спустя – "Пусть говорят". Вместе с тем изменился и стиль ведущего – Андрей начал появляться в строгих костюмах.
Сегодня юбиляр ведет авторскую программу на телеканале "Россия 1" – "Андрей Малахов. Прямой эфир". Все его ток-шоу расходятся на цитаты и мемы.
А фраза "Берегите себя и своих близких" стала крылатой.
Сегодня юбиляр ведет авторскую программу на телеканале "Россия 1" – "Андрей Малахов. Прямой эфир". Все его ток-шоу расходятся на цитаты и мемы.
А фраза "Берегите себя и своих близких" стала крылатой.
Важная и отличительная черта ведущего – очки. Однако Андрей не фанат одной формы и любит менять оправу.
Важная и отличительная черта ведущего – очки. Однако Андрей не фанат одной формы и любит менять оправу.
Малахов ведет три программы – "Прямой эфир", "Привет, Андрей!" и "Танцы со звездами".
Малахов ведет три программы – "Прямой эфир", "Привет, Андрей!" и "Танцы со звездами".
Ведущий стал частью Евровидения. Прежде всего своими эфирами после конкурса, когда в его студии собираются эксперты и обсуждают результаты шоу.
Кроме того, Андрей был и ведущим полуфиналов Евровидения – 2009, который проходил в Москве.
Ведущий стал частью Евровидения. Прежде всего своими эфирами после конкурса, когда в его студии собираются эксперты и обсуждают результаты шоу.
Кроме того, Андрей был и ведущим полуфиналов Евровидения – 2009, который проходил в Москве.
Малахов становился неоднократным обладателям фэшн-премий. Также у него две статуэтки ТЭФИ.
В 2005 году он получил бронзового Орфея в номинации "Ведущий развлекательной программы" за программу "Пять вечеров", а в 2017-м – в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм" за программу "Привет, Андрей!".
Малахов становился неоднократным обладателям фэшн-премий. Также у него две статуэтки ТЭФИ.
В 2005 году он получил бронзового Орфея в номинации "Ведущий развлекательной программы" за программу "Пять вечеров", а в 2017-м – в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм" за программу "Привет, Андрей!".
В 2022-м году Андрей празднует сразу два юбилея. Помимо 50-летия, в наступившем году 30 лет, как он работает на телевидении.
В 2022-м году Андрей празднует сразу два юбилея. Помимо 50-летия, в наступившем году 30 лет, как он работает на телевидении.
Кстати, у Малахова нет московской прописки. Он отказался от нее в пользу штампа с адресом в родных Апатитах Мурманской области.
Кстати, у Малахова нет московской прописки. Он отказался от нее в пользу штампа с адресом в родных Апатитах Мурманской области.
Андрей традиционно тихо отмечает свой день рождения – в кругу семьи и близких. Он женат и воспитывает сына – Александра.
Андрей традиционно тихо отмечает свой день рождения – в кругу семьи и близких. Он женат и воспитывает сына – Александра.