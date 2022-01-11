https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html

Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности

Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022

Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности

"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T18:37

2022-01-11T18:37

2022-01-11T18:37

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. "Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по украинскому вопросу и теме коллективной безопасности."Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад в дискуссиях с президентом Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность, он остается актуальной и требовательной площадкой для разрешения украинского кризиса", - сказал Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Париже.Вместе с французский лидер приветствовал дискуссии, которые идут между РФ и США по Украине и другим вопросам, в том числе по теме коллективной безопасности.Ранее во вторник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Украина, Франция и ФРГ договорились поддерживать контакты внутри "нормандского формата" на уровне советников для организации саммита."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html

https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html

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в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, россия