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https://ria.ru/20220111/makron-1767391208.html
Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности
Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности - РИА Новости, 11.01.2022
Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности
"Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:37
2022-01-11T18:37
в мире
украина
сша
франция
владимир зеленский
эммануэль макрон
шарль мишель
евросовет
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. "Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по украинскому вопросу и теме коллективной безопасности."Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад в дискуссиях с президентом Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность, он остается актуальной и требовательной площадкой для разрешения украинского кризиса", - сказал Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Париже.Вместе с французский лидер приветствовал дискуссии, которые идут между РФ и США по Украине и другим вопросам, в том числе по теме коллективной безопасности.Ранее во вторник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Украина, Франция и ФРГ договорились поддерживать контакты внутри "нормандского формата" на уровне советников для организации саммита."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
https://ria.ru/20220110/peregovory-1767239376.html
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в мире, украина, сша, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, россия
18:37 11.01.2022
 
Макрон прокомментировал переговоры России и США по безопасности

Президент Франции Макрон приветствовал диалог России и США по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. "Нормандский формат" сохраняет свою актуальность, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, приветствовав при этом диалог, который идет между РФ и США по украинскому вопросу и теме коллективной безопасности.
"Президент Зеленский только напомнил, и мы так думаем, это также обсуждалось несколько недель назад в дискуссиях с президентом Путиным: нормандский формат сохраняет свою актуальность, он остается актуальной и требовательной площадкой для разрешения украинского кризиса", - сказал Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Париже.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 21:17
Политолог рассказал о победе российской дипломатии на переговорах с США
Вместе с французский лидер приветствовал дискуссии, которые идут между РФ и США по Украине и другим вопросам, в том числе по теме коллективной безопасности.
Ранее во вторник пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что Украина, Франция и ФРГ договорились поддерживать контакты внутри "нормандского формата" на уровне советников для организации саммита.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:29
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
 
В миреУкраинаСШАФранцияВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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