https://ria.ru/20220111/makron-1767379358.html
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 11.01.2022
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:41
2022-01-11T17:41
2022-01-11T17:41
в мире
украина
киев
франция
нато
эммануэль макрон
шарль мишель
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_0:254:3076:1984_1920x0_80_0_0_f454cbb1fe6e316830d38781ae0dbcf6.jpg
ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам - России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования (конфликта - ред.)", - заявил Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html
https://ria.ru/20220111/prodazha-1767357356.html
украина
киев
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764169800_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_2c1aebebe8e79c14389984f0868673b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, франция, нато, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, россия
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Макрон: Франция выступает за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине