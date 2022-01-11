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Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 11.01.2022
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине
Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:41
2022-01-11T17:41
в мире
украина
киев
франция
нато
эммануэль макрон
шарль мишель
евросовет
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ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам - России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования (конфликта - ред.)", - заявил Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, киев, франция, нато, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, россия
17:41 11.01.2022
 
Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине

Макрон: Франция выступает за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эмманюэль Макрон
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ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
"Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам - России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования (конфликта - ред.)", - заявил Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
15:29
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
16:05
На Украине испугались стать "покупкой" России
 
В миреУкраинаКиевФранцияНАТОЭммануэль МакронШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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