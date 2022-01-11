https://ria.ru/20220111/makron-1767379358.html

Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине

Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 11.01.2022

Макрон выступил за диалог с Россией для урегулирования кризиса на Украине

Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:41

2022-01-11T17:41

2022-01-11T17:41

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шарль мишель

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ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Франция выступает за поддержание диалога с Россией и Украиной для поиска решения украинского кризиса, заявил президент страны Эммануэль Макрон."Большую часть наших обсуждений мы посвятили главным международным вопросам - России и Украине. Тут мы придерживаемся общеевропейского подхода, который сочетает в себе жесткость и в то же время поддержание каналов диалога, чтобы найти решение для урегулирования (конфликта - ред.)", - заявил Макрон на пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/kuleba-1767350885.html

https://ria.ru/20220111/prodazha-1767357356.html

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в мире, украина, киев, франция, нато, эммануэль макрон, шарль мишель, евросовет, россия