https://ria.ru/20220111/lefortovo-1767351538.html
Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник
Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2022
Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник
Начальник московского СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию еще в декабре, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:32
2022-01-11T15:32
2022-01-11T15:38
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Начальник московского СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию еще в декабре, сообщил РИА Новости информированный источник."Да, он ушел в отставку по собственному желанию еще в декабре. Его уход связан с выходом на пенсию", - сказал собеседник агентства.Временно исполняющим обязанности начальника СИЗО назначен Михаил Свинолуп, сообщил источник.
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общество, сизо лефортово, россия
15:32 11.01.2022 (обновлено: 15:38 11.01.2022)
Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник
Источник: начальник московского СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку