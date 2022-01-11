https://ria.ru/20220111/lefortovo-1767351538.html

Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник

Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 11.01.2022

Начальник московского СИЗО "Лефортово" ушел в отставку, сообщил источник

Начальник московского СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию еще в декабре, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:32

2022-01-11T15:32

2022-01-11T15:38

общество

сизо лефортово

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Начальник московского СИЗО "Лефортово" Алексей Ромашин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию еще в декабре, сообщил РИА Новости информированный источник."Да, он ушел в отставку по собственному желанию еще в декабре. Его уход связан с выходом на пенсию", - сказал собеседник агентства.Временно исполняющим обязанности начальника СИЗО назначен Михаил Свинолуп, сообщил источник.

https://ria.ru/20210412/rudyy-1727953658.html

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общество, сизо лефортово, россия