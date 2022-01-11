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Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева
СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации - РИА Новости, 11.01.2022
Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:19
2022-01-11T01:19
2022-01-11T08:32
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК.Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.В октябре Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.
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общество, москва, рсфср, коммунарка (москва), звезды, леонид куравлев, кино и сериалы, россия
01:19 11.01.2022 (обновлено: 08:32 11.01.2022)
СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации
МК: актер Леонид Куравлев жаловался на давление до госпитализации в больницу в Коммунарке