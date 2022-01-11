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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220111/kuravlev-1767253888.html
Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева
СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации - РИА Новости, 11.01.2022
Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T01:19
2022-01-11T08:32
культура
общество
москва
рсфср
коммунарка (москва)
звезды
леонид куравлев
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК.Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.В октябре Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.
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общество, москва, рсфср, коммунарка (москва), звезды, леонид куравлев, кино и сериалы, россия
01:19 11.01.2022 (обновлено: 08:32 11.01.2022)
 
СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации

МК: актер Леонид Куравлев жаловался на давление до госпитализации в больницу в Коммунарке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Леонид Куравлев
Актер Леонид Куравлев - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Леонид Куравлев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК.

"В августе 2021 года врачи скорой оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался", — говорится в публикации.

Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.
В октябре Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.
Борщов, Милославский, Завитушкин – яркие роли Леонида Куравлева - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 10:15
Борщов, Милославский, Завитушкин — яркие роли Леонида КуравлеваНародный артист РСФСР Леонид Куравлев 8 октября отмечает свое 85-летие.
 
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