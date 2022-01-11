https://ria.ru/20220111/kuravlev-1767253888.html

Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева

СМИ сообщили о состоянии Леонида Куравлева накануне госпитализации - РИА Новости, 11.01.2022

Раскрыта правда о состоянии легендарного советского актера Леонида Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T01:19

2022-01-11T01:19

2022-01-11T08:32

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леонид куравлев

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до госпитализации часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления, пишет МК.Накануне СМИ сообщили, что актер попал в реанимацию больницы в Коммунарке с признаками вирусной пневмонии, однако тест на коронавирус дал отрицательный результат.В октябре Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Он получил известность, сыграв в культовых советских фильмах, среди которых "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная", "Место встречи изменить нельзя", "Семнадцать мгновений весны", "Маленькие трагедии", "ТАСС уполномочен заявить" и других.

https://ria.ru/20211008/kuravlev-1753623401.html

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общество, москва, рсфср, коммунарка (москва), звезды, леонид куравлев, кино и сериалы, россия