Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
Глава МИД Украины Кулеба: Россия не может влиять на вступление других стран в НАТО
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. России дали понять, что она "не имеет права голоса" в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения альянса на восток стал бы стратегическим поражением, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры между Россией и США.
"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - сказал Кулеба в комментарии "РБК-Украина" во вторник.
Он также добавил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без участия Киева.
"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.