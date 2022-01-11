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Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США - РИА Новости, 11.01.2022
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США
России дали понять, что она "не имеет права голоса" в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения альянса на восток стал бы стратегическим... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:29
2022-01-11T15:29
в мире
киев
вена
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. России дали понять, что она "не имеет права голоса" в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения альянса на восток стал бы стратегическим поражением, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры между Россией и США.Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - сказал Кулеба в комментарии "РБК-Украина" во вторник.Он также добавил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без участия Киева."Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220110/nato-1767232718.html
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в мире, киев, вена, мид украины, дмитрий кулеба, россия
15:29 11.01.2022
 
Глава МИД Украины отреагировал на переговоры России и США

Глава МИД Украины Кулеба: Россия не может влиять на вступление других стран в НАТО

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
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КИЕВ, 11 янв – РИА Новости. России дали понять, что она "не имеет права голоса" в вопросе членства Украины в НАТО, а отказ от расширения альянса на восток стал бы стратегическим поражением, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя переговоры между Россией и США.
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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"Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это "красная" линия, которую не пересечет ни Украина, ни наши партнеры. Коллективный Запад не пойдет на предоставление России "юридических гарантий" о нерасширении альянса на восток, поскольку это стало бы его стратегическим поражением", - сказал Кулеба в комментарии "РБК-Украина" во вторник.
Он также добавил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договоренностей по Украине без участия Киева.
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"Украина занимает принципиальную позицию: сколько бы раз ни ходили по кругу российские дипломаты, линия старта для обсуждения гарантий безопасности на евроатлантическом пространстве должна начинаться с деэскалации Россией ситуации безопасности вблизи украинской границы и выхода России из Донбасса и Крыма. Рад видеть, что наша упорная работа дает результат: среди партнеров растет понимание, что безопасность евроатлантического пространства невозможна, пока Украина в опасности", - сказал министр.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
 
В миреКиевВенаМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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