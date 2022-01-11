https://ria.ru/20220111/krym-1767255306.html

Запад готов обмануть Украину и признать Крым российским при одном условии

NI: Запад может признать Крым российским на переговорах по Украине - РИА Новости, 11.01.2022

Запад готов обмануть Украину и признать Крым российским при одном условии

Политолог Стивен Сабо заявил в колонке для National Interest, что итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T02:20

2022-01-11T02:20

2022-01-11T02:20

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республика крым

нато

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Политолог Стивен Сабо заявил в колонке для National Interest, что итогом переговоров России и Запада может стать международное признание суверенитета Москвы над Крымом.Эксперт напомнил об истории послевоенной Европы, когда США и СССР договорились о нейтральном статусе Австрии. По его мнению, таким же путем можно решить напряжение вокруг Украины.Политолог уточнил, что в соглашении могут затронуть вопрос размещенных в Европе войск и вооружений договаривающихся сторон. Кроме того, переговоры могут привести к изменению международно признанных политических границ Украины.Эксперт также назвал крупной стратегической ошибкой обещание НАТО о членстве Украины в альянсе, данное Киеву в 2008 году. Напоминая о недавнем уходе США из Афганистана, сопровождавшегося наступлением талибов и падением союзного Вашингтону правительства, Сабо высказал мнение, что "Америке не нужен еще один союзник с нестабильным и коррумпированным правительством и многочисленным меньшинством".Ранее в Кремле отмечали, что у Москвы в повестке дня нет вопроса вхождения Донбасса в состав страны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва занимает ответственную позицию по содействию Киеву в урегулировании внутриукраинского кризиса. Россия не раз заявляла, что не выступает стороной конфликта и, кроме того, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог со Штатами ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.

https://ria.ru/20220111/nato-1767254544.html

https://ria.ru/20220110/provokatsii-1767234305.html

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киев

сша

республика крым

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