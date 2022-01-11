https://ria.ru/20220111/krizis-1767421722.html

Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"

Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе" - РИА Новости, 11.01.2022

Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"

Заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является переворачиванием фактов, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T23:38

2022-01-11T23:38

2022-01-11T23:46

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является переворачиванием фактов, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией" - в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.Посольство процитировало заявление первого замгоссекретаря Уэнди Шерман о том, что необходим ответ на "созданный Россией кризис безопасности".Это заявление посольство поставило в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году заявил, что Россия стоит на пороге НАТО".

https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html

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