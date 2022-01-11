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Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе" - РИА Новости, 11.01.2022
Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"
Заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является переворачиванием фактов, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T23:38
2022-01-11T23:46
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является переворачиванием фактов, заявило посольство РФ в Вашингтоне."Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией" - в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.Посольство процитировало заявление первого замгоссекретаря Уэнди Шерман о том, что необходим ответ на "созданный Россией кризис безопасности".Это заявление посольство поставило в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году заявил, что Россия стоит на пороге НАТО".
https://ria.ru/20220111/nato-1767418035.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), нато
23:38 11.01.2022 (обновлено: 23:46 11.01.2022)
 
Посольство в США отреагировало на заявление о "вызванном Россией кризисе"

Посольство в США: заявление Шерман о "созданном Россией кризисе" искажает факты

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Заявление представителей американской администрации о вызванном Россией кризисе безопасности является переворачиванием фактов, заявило посольство РФ в Вашингтоне.
"Заявление замгоссекретаря о "кризисе безопасности, вызванном Россией" - в добрых традициях администрации США. Официальные лица часто переворачивают факты с ног на голову", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
22:46
Посол в Лондоне призвал НАТО перестать учить Россию "как себя вести"
Посольство процитировало заявление первого замгоссекретаря Уэнди Шерман о том, что необходим ответ на "созданный Россией кризис безопасности".
Это заявление посольство поставило в один ряд инсинуаций с "безосновательным заявлением бывшего министра обороны, который в 2014 году заявил, что Россия стоит на пороге НАТО".
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
23:18
У России два пути в ситуации с Украиной, заявила Нуланд
 
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