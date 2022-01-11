https://ria.ru/20220111/kosmos-1767287549.html

Разработчик рассказал, когда "Робот-Леонов" будет готов к космосу

Разработчик рассказал, когда "Робот-Леонов" будет готов к космосу - РИА Новости, 11.01.2022

Разработчик рассказал, когда "Робот-Леонов" будет готов к космосу

Антропоморфный робот-аватар проекта "Теледроид", предназначенный для открытого космоса, будет изготовлен в конце 2022 года, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:59

2022-01-11T10:59

2022-01-11T10:59

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

нпо "андроидная техника"

робот федор (fedor - final experimental demonstration object research)

евгений дудоров

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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Антропоморфный робот-аватар проекта "Теледроид", предназначенный для открытого космоса, будет изготовлен в конце 2022 года, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор предприятия-разработчика данного проекта - НПО "Андроидная техника" - Евгений Дудоров."Мы сделали задающее устройство копирующего типа и манипулятор "Теледроида". В феврале мы будем испытывать эти компоненты, а сам робот, который уже полностью разработан, появится в "железе" к концу 2022 года. Далее ему предстоит ряд наземных испытаний в условиях, приближенных к космическим, но без учёта факторов космического полёта", - сказал Дудоров.Собеседник агентства не исключил, что при соответствующем решении головных заказчиков проекта - РКК "Энергия", ЦНИИмаша и "Роскосмоса" - "Теледроид" будет представлен широкой общественности.При этом Дудоров отметил, что "Теледроид" - это название не самого робота, а проекта. Когда он будет готов, то, возможно, получит название FEDOR-2 в честь своего предшественника "Федора"."Теледроид" будет выглядеть как торс человека. Функционировать он будет в режиме аватара, копируя движения оператора в специальном костюме, находящегося на МКС или в Центре управления полетами. Некоторые типовые операции робот сможет выполнять самостоятельно. Это будет своеобразный "робот-Леонов" – по аналогии с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. В роботе будут использованы технологии, опробованные в роботе "Федоре", который побывал на орбите в 2019 году.

https://ria.ru/20220111/teleroid-1767257013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), нпо "андроидная техника", робот федор (fedor - final experimental demonstration object research), евгений дудоров