https://ria.ru/20220111/koshki-1767276154.html

У кошек нашли новый коронавирус?

Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус - РИА Новости, 11.01.2022

У кошек нашли новый коронавирус?

Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2. Об этом... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T09:43

2022-01-11T09:43

2022-01-11T10:23

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737386434_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_cc55e7f78ca36d9642c0a206774a05cc.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2. Об этом говорится в статье на портале bioRxiv.Так, в ходе исследования выяснилось, что в 70 процентах случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии.Авторы статьи объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител.Таким образом, допускают исследователи, сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 300 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

https://ria.ru/20210721/zhivotnye-1742225242.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии