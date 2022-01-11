https://ria.ru/20220111/koshki-1767276154.html
У кошек нашли новый коронавирус?
Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус - РИА Новости, 11.01.2022
У кошек нашли новый коронавирус?
Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2. Об этом... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T09:43
2022-01-11T09:43
2022-01-11T10:23
распространение коронавируса
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сша
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Ученые из Университета Теннесси обнаружили свидетельство того, что в популяции домашних кошек в США может циркулировать вирус, схожий с SARS-CoV-2. Об этом говорится в статье на портале bioRxiv.Так, в ходе исследования выяснилось, что в 70 процентах случаев у питомцев имелись антитела к рецептор-связывающему домену коронавируса, причем образцы брались еще до начала пандемии.Авторы статьи объясняют это тем, что кошки могли контактировать с другим вирусом, чей S-белок схож с белком SARS-CoV-2, и это привело к образованию кросс-реактивных антител.Таким образом, допускают исследователи, сейчас среди кошек циркулирует потенциально опасный вирус.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 300 миллионов заразившихся коронавирусом, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html
https://ria.ru/20210721/zhivotnye-1742225242.html
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в мире, сша, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:43 11.01.2022 (обновлено: 10:23 11.01.2022)
Ученые нашли у кошек потенциально опасную инфекцию, похожую на коронавирус
Ученые из университета Теннесси нашли у кошек похожую на коронавирус инфекцию