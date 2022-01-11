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Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.01.2022
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции во вторник будет зафиксирован новый антирекорд – более 350 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, заявил министр здравоохранения Оливье Веран. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:47
2022-01-11T16:47
2022-01-11T16:56
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франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Во Франции во вторник будет зафиксирован новый антирекорд – более 350 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, заявил министр здравоохранения Оливье Веран."Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения", - сказал Веран, выступая в Сенате Франции. Глава минздрава отметил, что эти цифры являются рекордными с момента начала эпидемии.В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В прошлую среду, 5 января, было выявлено более 332 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за 24 часа.
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в мире, франция, коронавирус covid-19, здоровье - общество
16:47 11.01.2022 (обновлено: 16:56 11.01.2022)
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордные более 350 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки во Франции