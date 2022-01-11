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Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.01.2022

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции во вторник будет зафиксирован новый антирекорд – более 350 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, заявил министр здравоохранения Оливье Веран. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:47

2022-01-11T16:47

2022-01-11T16:56

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Во Франции во вторник будет зафиксирован новый антирекорд – более 350 тысяч заболевших коронавирусом за сутки, заявил министр здравоохранения Оливье Веран."Сегодня будет зафиксировано более 350 тысяч новых случаев заражения", - сказал Веран, выступая в Сенате Франции. Глава минздрава отметил, что эти цифры являются рекордными с момента начала эпидемии.В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В прошлую среду, 5 января, было выявлено более 332 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за 24 часа.

https://ria.ru/20220108/koronavirus-1766931878.html

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в мире, франция, коронавирус covid-19, здоровье - общество