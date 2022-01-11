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Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022

Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом

Россия находится в переломном моменте в борьбе с коронавирусом, вакцинация ключевое в сдерживании процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:34

2022-01-11T16:34

2022-01-11T16:49

распространение коронавируса

россия

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия находится в переломном моменте в борьбе с коронавирусом, вакцинация ключевое в сдерживании процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Конечно же, здесь немедицинские меры ограничительные и медицинские профилактические, в частности, вакцинация, это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220111/popova-1767365718.html

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