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Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом
Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022
Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом
Россия находится в переломном моменте в борьбе с коронавирусом, вакцинация ключевое в сдерживании процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:34
2022-01-11T16:34
2022-01-11T16:49
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россия находится в переломном моменте в борьбе с коронавирусом, вакцинация ключевое в сдерживании процесса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация. Конечно же, здесь немедицинские меры ограничительные и медицинские профилактические, в частности, вакцинация, это ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости населения", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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россия, общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:34 11.01.2022 (обновлено: 16:49 11.01.2022)
Мурашко заявил о переломном моменте в борьбе с коронавирусом
Глава Минздрава Мурашко: Россия находится в переломном моменте в борьбе с коронавирусом