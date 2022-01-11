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Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.01.2022
Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
В течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:27
2022-01-11T16:27
2022-01-11T17:24
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости коронавирусом, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора."Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение, потому что, как вы правильно сказали, вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости", - сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Собянин заявил о росте заболеваемости "омикроном"
В Москве уже значительное количество заболевших новым штаммом коронавируса "омикрон", и эта цифра быстро растет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Но что тревожит… Мы смотрим, что происходит в соседних государствах, больших городах. Мы наблюдаем там взрывной рост заболеваемости на фоне нового штамма "омикрон". В Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон". И это количество, этот процент достаточно быстро нарастает", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
2022-01-11T16:27
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16:27 11.01.2022 (обновлено: 17:24 11.01.2022)
Собянин предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Москве
Собянин: в течение 7-10 дней будет наблюдаться значительный рост заболеваемости COVID-19