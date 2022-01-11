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США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ

США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2022

США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ

Более 1,3 миллиона случаев COVID-19 выявлено в США за последние сутки, это рекордный показатель, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:54

2022-01-11T15:54

2022-01-11T16:05

распространение коронавируса

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университет джонса хопкинса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиона случаев COVID-19 выявлено в США за последние сутки, это рекордный показатель, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News.По данным канала, в понедельник зафиксировано 1 343 167 случаев заражения коронавирусом. Обычно по понедельникам фиксируется больше случаев, чем обычно, поскольку многие штаты не сообщают данные в выходные.Тем не менее, выявленное число заражений - это максимум как в США, так и по мировым стандартам.Всего в США, по подсчетам канала, выявлено около 61,5 миллиона случаев COVID-19.Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января. Университет Джонса Хопкинса сообщал более чем об 1 миллионе 82 тысяче случаев заражений.

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2022

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в мире, общество, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, коронавирус covid-19