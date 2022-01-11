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США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ
США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2022
США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ
Более 1,3 миллиона случаев COVID-19 выявлено в США за последние сутки, это рекордный показатель, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:54
2022-01-11T15:54
2022-01-11T16:05
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Более 1,3 миллиона случаев COVID-19 выявлено в США за последние сутки, это рекордный показатель, свидетельствуют подсчеты телеканала NBC News.По данным канала, в понедельник зафиксировано 1 343 167 случаев заражения коронавирусом. Обычно по понедельникам фиксируется больше случаев, чем обычно, поскольку многие штаты не сообщают данные в выходные.Тем не менее, выявленное число заражений - это максимум как в США, так и по мировым стандартам.Всего в США, по подсчетам канала, выявлено около 61,5 миллиона случаев COVID-19.Предыдущий рекорд был зафиксирован в начале января. Университет Джонса Хопкинса сообщал более чем об 1 миллионе 82 тысяче случаев заражений.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, общество, сша, университет джонса хопкинса, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:54 11.01.2022 (обновлено: 16:05 11.01.2022)
США снова обновили рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки, пишут СМИ
NBC News: рекордные 1,3 миллиона случаев COVID-19 выявили в США