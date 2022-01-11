https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767327575.html
Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве
Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.01.2022
Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве
Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с выходом с каникул и продолжится до конца января, потом может пойти снижение, считает врач-инфекционист,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T13:52
2022-01-11T13:52
2022-01-11T14:05
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коронавирус в россии
николай малышев
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с выходом с каникул и продолжится до конца января, потом может пойти снижение, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически", - сказал Малышев РИА Новости, уточнив, что повышение заболеваемости после каникул было ожидаемо.Он отметил, что сейчас инкубационный период становится короче, и рост связан с тем, что люди вышли с каникул на работу и в учебные заведения."Безусловно (рост продолжится - ред.). Обычно до конца января", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как долго будет расти заболеваемость.Врач отметил, что обычно после конца января идет снижение."Обычно снижение. Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций", - добавил собеседник агентства.Ранее во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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РИА Новости
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, николай малышев
13:52 11.01.2022 (обновлено: 14:05 11.01.2022)
Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве
Инфекционист Малышев: рост числа случаев COVID-19 в Москве связан с окончанием каникул
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с выходом с каникул и продолжится до конца января, потом может пойти снижение, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев
.
"Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически", - сказал Малышев РИА Новости, уточнив, что повышение заболеваемости после каникул было ожидаемо.
Он отметил, что сейчас инкубационный период становится короче, и рост связан с тем, что люди вышли с каникул на работу и в учебные заведения.
"Безусловно (рост продолжится - ред.). Обычно до конца января", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как долго будет расти заболеваемость.
Врач отметил, что обычно после конца января идет снижение.
"Обычно снижение. Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций", - добавил собеседник агентства.
Ранее во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.