https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767327575.html

Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве - РИА Новости, 11.01.2022

Инфекционист объяснил рост числа случаев COVID-19 в Москве

Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с выходом с каникул и продолжится до конца января, потом может пойти снижение, считает врач-инфекционист,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:52

2022-01-11T13:52

2022-01-11T14:05

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

николай малышев

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Рост числа заболевших коронавирусом в Москве связан с выходом с каникул и продолжится до конца января, потом может пойти снижение, считает врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Что такое коронавирус? Это ОРЗ, респираторная инфекция. Мы знаем, что в Москве всегда в декабре идет повышение, потом в каникулы снижение, и после окончания каникул опять начинает повышаться. Это каждый год практически", - сказал Малышев РИА Новости, уточнив, что повышение заболеваемости после каникул было ожидаемо.Он отметил, что сейчас инкубационный период становится короче, и рост связан с тем, что люди вышли с каникул на работу и в учебные заведения."Безусловно (рост продолжится - ред.). Обычно до конца января", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, как долго будет расти заболеваемость.Врач отметил, что обычно после конца января идет снижение."Обычно снижение. Конечно, много и накладывается, и коронавирус не весь укладывается в рамки респираторных, но надо считать, что это нормальный процесс, характерный для острых респираторных вирусных инфекций", - добавил собеседник агентства.Ранее во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в столице выявлено 4 635 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20220111/omikron-1767325511.html

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