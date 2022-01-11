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В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022

В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 4635, Санкт-Петербурге - 1512, Подмосковье - 855, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:49

2022-01-11T11:49

2022-01-11T11:49

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 4635, Санкт-Петербурге - 1512, Подмосковье - 855, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва — 4635, 2 Санкт-Петербург — 1512, 3 Московская область — 855 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Калмыкии - 11, Магаданской области - 7, Чукотском автономном округе - 2.

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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