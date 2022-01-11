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В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 11.01.2022
В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 4635, Санкт-Петербурге - 1512, Подмосковье - 855, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:49
2022-01-11T11:49
2022-01-11T11:49
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки отмечено в Москве - 4635, Санкт-Петербурге - 1512, Подмосковье - 855, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва — 4635, 2 Санкт-Петербург — 1512, 3 Московская область — 855 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Калмыкии - 11, Магаданской области - 7, Чукотском автономном округе - 2.
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РИА Новости
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В Москве выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 4635 новых случаев заражения коронавирусом