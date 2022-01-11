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У патриарха Сербского Порфирия выявили COVID-19

У патриарха Сербского Порфирия выявили COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022

У патриарха Сербского Порфирия выявили COVID-19

Патриарх Сербский Порфирий сдал положительный тест на COVID-19, симптомы легкие, сообщила информационная служба Сербской православной церкви. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:05

2022-01-11T11:05

2022-01-11T12:13

распространение коронавируса

сербская православная церковь

патриарх сербский порфирий

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подгорица (город)

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БЕЛГРАД, 11 янв - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий сдал положительный тест на COVID-19, симптомы легкие, сообщила информационная служба Сербской православной церкви."Так как результат сегодняшнего тестирования Его святешейства патриарха Сербского господина Порфирия на SARS-CоV2 позитивен, в соответствии с протоколом и рекомендациями врачей предстоятель СПЦ предстоящие дни проведет на домашнем лечении", - говорится в сообщении.Отмечается, что симптомы заболевания у патриарха очень легкие. Шестидесятилетний глава Сербской церкви, как сообщается, находится в постоянном контакте с сотрудниками и беспрепятственно выполняет административные обязанности."Он также не перестает молитвенно поддерживать врачей и медицинских сотрудников в их труде, особенно молится о выздоровлении всех, кого охватила эпидемия. Патриарх выражает сожаление, что мероприятия, в которых он должен был участвовать, откладываются", - указала информационная служба СПЦ.Сербская церковь ранее потеряла немало архиереев и клириков, включая патриарха Иринея, который умер от коронавируса в больнице в Белграде 20 ноября 2020 года. Один из крупнейших духовных авторитетов СПЦ и других православных церквей митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий скончался от последствий перенесенного COVID-19 в Подгорице 30 октября прошлого года. Первым церковным деятелем, умершем в ходе пандемии, стал епископ Валевский Милутин. Он скончался 30 марта 2020 года.

https://ria.ru/20220107/kirill-1766871971.html

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сербская православная церковь, патриарх сербский порфирий, религия, подгорица (город), белград (город)