https://ria.ru/20220111/kolbasa-1767345278.html

ДНР начала поставлять в Россию колбасу

ДНР начала поставлять в Россию колбасу - РИА Новости, 11.01.2022

ДНР начала поставлять в Россию колбасу

Первую партию колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили на экспорт в Россию, заявили в Министерстве агропромышленной... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:00

2022-01-11T15:00

2022-01-11T18:20

экономика

владимир путин

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Первую партию колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили на экспорт в Россию, заявили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР."Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат". Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства", — сказали в пресс-службе.Как уточнили в ведомстве, колбасу будут продавать в Ростовской области. Енакиевский мясокомбинат основан в 2014 году и специализируется на производстве сосисок, сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.В середине ноября президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары — наравне с российскими — допускаться до госзакупок. С середины лета 2014 года Киев прекратил платить зарплаты бюджетникам и пенсии жителям неподконтрольных ему территорий. В ноябре тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о полной экономической блокаде Донбасса: оттуда вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. С апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

https://ria.ru/20211116/poroshenko-1759214704.html

https://ria.ru/20211116/donbass-1759258086.html

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экономика, владимир путин, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия