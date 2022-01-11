15:00 11.01.2022 (обновлено: 18:20 11.01.2022)
ДНР начала поставлять в Россию колбасу
Енакиевский мясокомбинат отправил в Россию первую партию колбасной продукции
Сырокопченая колбаса
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Первую партию колбасных изделий из самопровозглашенной Донецкой народной республики отправили на экспорт в Россию, заявили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.
"Первопроходцем стало ООО "Енакиевский мясокомбинат". Как сообщили на предприятии, экспортировано 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий отечественного производства", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, колбасу будут продавать в Ростовской области.
Енакиевский мясокомбинат основан в 2014 году и специализируется на производстве сосисок, сарделек, вареных колбас, копченостей, сырокопченых, полукопченых и варено-копченых колбас.
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В середине ноября президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В соответствии с ним выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров будут признаваться в России, а сами товары — наравне с российскими — допускаться до госзакупок.
С середины лета 2014 года Киев прекратил платить зарплаты бюджетникам и пенсии жителям неподконтрольных ему территорий. В ноябре тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ о полной экономической блокаде Донбасса: оттуда вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. С апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии, а с мая — и зарплаты бюджетникам.
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