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МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность
МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность - РИА Новости, 11.01.2022
МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность
Китай после ракетного пуска КНДР призывает все стороны не делать поспешных выводов и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге во... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:43
2022-01-11T11:43
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
мид кнр
совет безопасности оон
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай после ракетного пуска КНДР призывает все стороны не делать поспешных выводов и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ информации."Мы обратили внимание на соответствующий пуск, характеристики объекта пуска нуждаются в дальнейшем изучении и оценке, сторонам не следует торопиться с выводами и слишком остро реагировать", - заявил дипломат.По его словам, Китай надеется, что "все соответствующие стороны будут проявлять осторожность в заявлениях и действиях, совместными усилиями обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове".Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда придерживался позиции, что СБ ООН должен играть позитивную и конструктивную роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а любые предпринимаемые действия должны способствовать поддержанию мира и стабильности, а также продвигать возобновление диалога между сторонами.
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сша
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, мид кнр, совет безопасности оон
11:43 11.01.2022
 
МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность

МИД КНР после пуска северокорейской ракеты призвал стороны быть осторожными в действиях

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай после ракетного пуска КНДР призывает все стороны не делать поспешных выводов и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ информации.
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"Мы обратили внимание на соответствующий пуск, характеристики объекта пуска нуждаются в дальнейшем изучении и оценке, сторонам не следует торопиться с выводами и слишком остро реагировать", - заявил дипломат.
По его словам, Китай надеется, что "все соответствующие стороны будут проявлять осторожность в заявлениях и действиях, совместными усилиями обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове".
Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда придерживался позиции, что СБ ООН должен играть позитивную и конструктивную роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а любые предпринимаемые действия должны способствовать поддержанию мира и стабильности, а также продвигать возобновление диалога между сторонами.
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяМИД КНРСовет Безопасности ООН
 
 
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