https://ria.ru/20220111/kndr-1767297264.html

МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность

МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность - РИА Новости, 11.01.2022

МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны проявить осторожность

Китай после ракетного пуска КНДР призывает все стороны не делать поспешных выводов и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге во... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:43

2022-01-11T11:43

2022-01-11T11:43

в мире

сша

кндр (северная корея)

южная корея

мид кнр

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621108_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_0ae64e5b60d90b517dec5a3c6e8737f3.jpg

ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Китай после ракетного пуска КНДР призывает все стороны не делать поспешных выводов и проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Северная Корея во вторник примерно в 7.27 (01.27 мск) произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США проводят подробный анализ информации."Мы обратили внимание на соответствующий пуск, характеристики объекта пуска нуждаются в дальнейшем изучении и оценке, сторонам не следует торопиться с выводами и слишком остро реагировать", - заявил дипломат.По его словам, Китай надеется, что "все соответствующие стороны будут проявлять осторожность в заявлениях и действиях, совместными усилиями обеспечивать мир и стабильность на Корейском полуострове".Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда придерживался позиции, что СБ ООН должен играть позитивную и конструктивную роль в вопросе урегулирования ситуации на Корейском полуострове, а любые предпринимаемые действия должны способствовать поддержанию мира и стабильности, а также продвигать возобновление диалога между сторонами.

https://ria.ru/20220111/kndr-1767281596.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, мид кнр, совет безопасности оон